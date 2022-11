Zdaniem radnych PiS prezydent Trzaskowski źle zarządza środkami miasta Adrian Pieczka 09.11.2022 19:21 Rafał Trzaskowski nie wykorzystał potencjału, który trafił do budżetu Warszawy z ciężkiej pracy Warszawiaków - oceniają radni PiS. Jak wyliczyli, dochody miasta przez ostatnie lata wzrastały, jednak prezydent nie wykorzystał możliwości rozwój stolicy.

Zdaniem stołecznych radnych PIS prezydent stolicy źle zarządza środkami miasta (autor: Ewelina Lacz/UM Warszawa)

Zarzucają mu m.in. że przez 4 lata nie udało się zbudować mostu przez Wisłę ani obwodnicy śródmiejskiej.

- W ostatnich latach znacznie wzrosły podstawowe źródła budżetowe miasta, m.in. z PIT-ów – mówi Tomasz Herbich radny m.st. Warszawy.

- Były takie, jakich nie było w historii miasta stołecznego Warszawy, ponieważ to był wzrost o 49,4 procent między 2016, a 2021 rokiem. To samo dotyczy innych podatków, w których udział ma miasto, takich jak podatek od osób prawnych, ten podatek wzrósł o niecałe 67 procent i podatek od czynności cywilnoprawnych, który wzrósł o 131 procent - mówi Herbich.

W planach ratusza na ten rok planowany był deficyt na poziomie prawie 3 miliardów złotych. Okazuje się, że pod koniec roku finanse stolicy są na plusie. W budżecie Warszawy jest ponad miliard złotych nadwyżki. Zdaniem radnych PiS taka rozbieżność świadczy o złym planowaniu.

Ratusz tłumaczy się, że pieniędzy nie udało się wykorzystać w pełni, głównie przez nierozstrzygnięte przetargi i zbyt wysokie oferty.

- Trudno jednak w tym przypadku mówić o nadwyżce - dodaje rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

- Te pieniądz, głównie inwestycyjne, one w żaden sposób nie będą stanowiły oszczędności, które będzie można przenieść na inne zadania. Jeżeli one nie zostaną wydane do końca 2022 roku, to one nadal będą musiały być zabezpieczone na realizacje w kolejnych miesiącach - dodaje Beuth.





Radni PiS chcą przejrzeć projekt budżetu miasta i przedstawić swoje wnioski na sesji 15 grudnia.

