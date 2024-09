Zbiórka dla powodzian w Warszawie. Gdzie zanieść produkty pierwszej potrzeby? RDC 16.09.2024 06:26 Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował w mediach społecznościowych, że zwróci się do Rady Warszawy o pomoc finansową na odbudowę dla Kłodzka i Nysy. Przekazał też, że rusza zbiórka najpotrzebniejszych teraz rzeczy dla powodzian.

Zbiórka dla powodzian (autor: PAP/Michał Meissner)

Warszawa rozpoczyna zbiórkę na pomoc dla powodzian, pomoże też w odbudowie.

"Naszym pierwszym odruchem jest solidarność. Po kontakcie z gminami poszkodowanymi przez powódź podjąłem decyzję, że zwrócę się do Rady Warszawy o przekazanie środków finansowych na odbudowę dla Kłodzka i Nysy na wskazane przez gminy projekty" - napisał włodarz stolicy Rafał Trzaskowski.

Zbiórka dla powodzian - co przynieść?

Zaznaczył, że w tej chwili priorytetem jest najpilniejsza pomoc. Dlatego miasto rozpoczyna zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy. Potrzebna jest woda do picia w butelkach, środki czystości i sucha żywność.

"Lista będzie aktualizowana, a rzeczy na bieżąco transportowane do naszych przyjaciół" - dodał prezydent Warszawy.

Rzeczy można przekazywać do magazynu Stacji Uzdatniania Wody "Filtry" (ul. Koszykowa 81) - wjazd przez bramę od ul. Raszyńskiej.

Zbiórka w urzędach dzielnic

Od poniedziałku rano zbiórka będzie prowadzona także we wszystkich urzędach dzielnic.

Na Bielanach rzeczy można dostarczać do Urzędu Dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29 (wejście C od strony ul. Jarzębskiego) w godz. 9–20 i do magazynu przy ul. Broniewskiego 89 (tuż za pętlą tramwajową Piaski) w godz. 16.15–19.15.

"Zbiórka potrwa do środy włącznie, a jej przedłużenie będzie zależne od sytuacji w regionie poszkodowanym powodziami. Zebrane rzeczy na bieżąco będą transportowane do zgłaszających zapotrzebowanie" - napisał na Facebooku burmistrz dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk dodając, że zbiórka prowadzona jest we współpracy z wolontariuszami grupy Pomocne Bielany.

Burmistrz Bemowa Grzegorz Kuca przekazał, że na terenie dzielnicy rzeczy dla powodzian można przekazywać w trzech punktach.

W Urzędzie Dzielnicy Bemowo od godz. 8, ul. Powstańców Śląskich 70 (sala sesji); w OSiR Bemowo, ul. Obrońców Tobruku 40; (godz. 8-20) a także w Bemowskim Centrum Kultury, ul. Rozłogi 18. (godz. 8-20).

Białołęka zbiera również karmę dla zwierząt. Burmistrz Białołęki Anna Majchrzak poinformowała, że miejscami zbiórek będą Urząd Dzielnicy Białołęka ul. Modlińska 197, sala konferencyjna na 1. piętrze (pon. 8-18, wt.-pt. 8-16); Białołęcki Ośrodek Sportu ul. Światowida 56, recepcja przy Basenie (godz. 7-21); Ośrodek Pomocy Społecznej Przystanek Porajów Białołęka, ul. Porajów 14, (pon-czw. 8.30-18.30, pt. 8.30-15.30), Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marywilska 44c, (pon.-pt. 8-16) oraz Białołęcki Ośrodek Kultury, ul. Van Gogh 1 i ul. Głębocka 66, (pon. - pt. 9.30-20.30, sb-nd 10.30-20.30).

Na Mokotowie pomóc powodzianom przynosząc rzeczy można do Urzędu Dzielnicy Mokotów do sali przy ul. Rakowieckiej 33a (wejście od Rakowieckiej do bramy, domofon 101) w godz. pracy urzędu, OSiR Mokotów, ul. Niegocińska 2a w godz. 8 - 20, Domu Kultury Kadr, ul. Rzymowskiego 32 w godz. 8 - 20, Służewskiego Domu Kultury, ul. Bacha 15 w godz. 8 - 20, Domu Kultury Dorożkarnia, ul. Siekierkowska 28, w godz. 8 - 20 i Centrum Łowicka, ul. Łowicka 21 w godz. 8 - 20.

Burmistrz Ochoty Piotr Krasnodębski przekazał w mediach społecznościowych, że dary dla powodzian można zostawiać w Urzędzie Dzielnicy Ochota ul. Grójecka 17a od godziny 8 rano.

Na Pradze-Południe, jak przekazał burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski, w poniedziałek od godziny od 8 do 16 przez cały tydzień zbiórka będzie prowadzona w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe przy Grochowskiej 274 ( lokal za xero były punkt PZU).

Zbiórka prowadzona będzie również 21 września (sobota) na Senioraliach w Parku Polińskiego od 14 do 18(namiot Urzędu Dzielnicy Praga-Południe) oraz 22 września (niedziela) na Pikniku Rodzinnym w Parku Polińskiego (namiot Urzędu Dzielnicy Praga-Południe).

W Rembertowie zbiórka prowadzona będzie w poniedziałek od godz. 7 do 18 i od wtorku do piątku w godz. 8 - 16 w holu głównym na parterze Urzędu Dzielnicy Rembertów, al. gen. Chruściela 28.

Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens zachęcając do pomocy powodzianom, napisał w mediach społecznościowych, że "naturalnym odruchem jest solidarność i pomoc w trudnych chwilach".

Dary można przynosić do Urzędu Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43.

Burmistrz Targówka Krzysztof Miszewski poinformował, że od poniedziałku rusza zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian. Rzeczy można przynieść od rana do Urzędu Dzielnicy Targówek przy ulicy Kondratowicza 20. "A już po godzinie 14 (w poniedziałek - PAP) rusza pierwsze transporty" - powiedział burmistrz w nagraniu na Fb.

W Ursusie dary można zostawiać w Wydziale Obsługi Mieszkańca w okienku "Informacja" w Urzędzie Dzielnicy Ursus (pl. Czerwca 1976 r. 1).

Na Ursynowie zbiórka będzie się odbywać w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) w holu na parterze.

Mieszkańcy dzielnicy Wawer mogą przynosić dary od godziny 8 do Wawerskiego Centrum Kultury (ul. Żegańska 1a), a także do OSIR Wawer (V Poprzeczna 22) i na pływalnię w Aninie.

"Przyjmowane będą: woda w butelkach, środki czystości, sucha żywność, latarki, baterie i powerbanki" - poinformowała dzielnica.

Burmistrz Wesołej Marian Mahor przekazał, że w poniedziałek od godziny 8 w Urzędzie Dzielnicy Wesoła ( ul. 1 Praskiego Pułku 33) od poniedziałku rusza zbiórka potrzebnych rzeczy dla powodzian. W holu głównym będzie wystawiony kosz na dary.

Burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski przekazał, że zbiórka dla powodzian będzie prowadzona w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnica Wilanów, ul. Klimczaka 2 (poniedziałek 8-18 i wtorek-piątek 8-16).

We Włochach, jak poinformował burmistrz dzielnicy Jarosław Karcz, zbiórka prowadzona będzie w godz. 8-18 w Urzędzie Dzielnicy Włochy (al. Krakowska 257).

Burmistrz Woli zwrócił się z gorącą prośbą do mieszkańców o pomoc powodzianom.

Punkt zbiórki na Woli będzie czynny: 8-18 od poniedziałku do piątku. Wejście do Urzędu Dzielnicy Wola od ul. Żelaznej.

