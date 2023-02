Zaniedbany płot w Grodzisku Maz. będzie przebudowany. Mieszkańcy odzyskają dostęp do rzeki Adam Abramiuk 22.02.2023 09:03 Zaniedbane ogrodzenie w Grodzisku Mazowieckim zostanie przebudowane. Dzięki interwencji Radia dla Ciebie, płot oddzielający teren kompleksu Gedeon Richter będzie odnowiony. O zmiany od długiego czasu apelowali mieszkańcy osiedla Łąki, którzy są odcięci płotem od płynącej rzeki Mrownej.

Zaniedbany płot w Grodzisku Maz. będzie przebudowany. Mieszkańcy odzyskają dostęp do rzeki (autor: RDC)

- Doszliśmy do porozumienia z firmą - mówi burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński. - Mamy już opracowaną dokumentację budowy nowych ścieżek od strony zamku po drugą stronę jeziora. Do tego ma dojść również nowy pomost od strony zamku. To wszystko powstanie, mam nadzieję, że w tym roku - tłumaczy.





Płot, który przeszkadza mieszkańcom, stanowi pozostałości po dawnych zakładach Polfy Grodzisk. Jednak, jak twierdzą mieszkańcy, ulica Bulwary Sobieskiego – poza samą nazwą – nie przypomina miejsca do spacerów czy odpoczynku.

– Czujemy się jak w jakimś getcie – mówił nam w grudniu jeden z mieszkańców Jacek Gawor. – Płoty powinny być przesunięte. Zagrodzenia dóbr narodowych, czyli rzek, nie powinny mieć miejsca. To taka cicha samowolka, że ktoś tę rzekę zagrodził, postawił płoty i skasował bulwar, który jest na mapach. Ludzie mają problem, nie są zadowoleni – tłumaczył.

Obecnie Gedeon Richter, który zarządza terenem, nie korzysta z cieku.

