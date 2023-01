Zamknięto nielegalną fabrykę papierosów na warszawskim Bemowie Adam Abramiuk 13.01.2023 08:17 Nielegalna fabryka papierosów na Bemowie w Warszawie zamknięta. Policjanci zabezpieczyli maszyny oraz urządzenia do pakowania papierosów, ponad 68 kilogramów tytoniu i ponad 5600 sztuk papierosów. Podejrzani usłyszeli już zarzuty karne.

3 Nielegalna fabryka papierosów na warszawskim Bemowie (autor: KRP IV)

Policjanci zatrzymali trzy osoby, które produkowały używki w jednym z mieszkań na warszawskim Bemowie.

Służby już wcześniej miały informacje o parze, która zajmuje się wyrobem bez akcyzy.

– Zostali ujęci po tym jak wyjęli z samochodu kartony i poszli do jednego z lokali – mówi Marta Sulowska z komendy rejonowej policji. – W kartonach były opakowania na papierosy, gilzy oraz tytoń. Wraz z nimi udali się do mieszkania gdzie była nielegalna fabryka papierosów. Policjanci przeszukali lokal w którym znajdowały się 4 maszyny do produkcji papierosów oraz urządzenie do ich pakowania w pudełka. W mieszkaniu zastali kobietę w wieku 66 lat, która pakowała papierosy w pudełka. Ona również została zatrzymana – informuje Sulowska.

Policjanci sprawdzili też inne miejsca z których korzystała para.

– Policjanci dokonali przeszukania pojazdów należących do tych osób, w których ujawnili tytoń, rolkę folii aluminiowej oraz pudełka do papierosów. W innym mieszkaniu należącym do zatrzymanych osób policjanci ujawnili także pieniądze w kwocie ponad 12 tysięcy złotych, które zostały zabezpieczone. Tam również znajdowały się pudełka do papierosów – dodaje Sulowska.

Łącznie zabezpieczono ponad 68 kg tytoniu, ponad 5600 papierosów i cztery maszyny do produkcji.

Skarb Państwa mógł stracić na procederze do 48 tys. zł.

Parze może grozić do 8 lat więzienia. 66 letnia kobieta, która pomagała im w pakowaniu - może trafić do więzienia na 3 lata.

Źródło: RDC Autor: Adam Abramiuk/AP