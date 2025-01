Utrudnienia w centrum Warszawy. Częściowo zamknięta ulica Świętokrzyska Adam Abramiuk 10.01.2025 16:11 Po godzinie 18:00 zostanie częściowo zamknięta ulica Świętokrzyska. W nocy doszło do awarii wodociągowej na wysokości ul. Czackiego, a dziś wieczorem prowadzone będą prace naprawcze. Czy mieszkańcy muszą liczyć się z brakiem wody?

Wodociągi (autor: Wodociągi Warszawskie/FB)

Ulica Świętokrzyska będzie częściowo zamknięta po godzinie 18:00. To z powodu planowanych prac naprawczych po awarii, do której doszło w nocy na wysokości ul. Czackiego.

- Wodociągowcy wchodzą w teren i na jednym z pasów ulicy Świętokrzyskiej będą trwały prace związane z usuwaniem tej awarii. W związku z czym na pewno wystąpią utrudnienia w ruchu. To jest jeden pas jezdni w kierunku Woli - mówi Jolanta Maliszewska ze stołecznych wodociągów.





Awaria nie wpłynęła na potrzebę odcięcia dostępu do wody dla żadnego z budynków mieszkalnych. Dostępu do wody nie ma jednak na stacji metra Świętokrzyska.

– Ta awaria nie powoduje braku wody dla mieszkańców. W tej chwili nasza ekipa pracuje nad usuwaniem tej awarii. Do godziny 14 planujemy ją usunąć – informowała wcześniej Maliszewska.

Do awarii doszło około godz. 3:20. Woda wydostawała się spod ziemi w rejonie ścieżki rowerowej, następnie płynęła ulicą w dół w kierunku Tamki.

Jaka jest przyczyna awarii?

Jak przyznaje Maliszewska, instalacje cierpią z powodu zmiennej temperatury.

– Okres zimowy jest takim okresem newralgicznym. Te przejścia temperatury przez zero są dla nas najbardziej newralgiczne i to wtedy dochodzi w największym stopniu do różnego rodzaju awarii. Po prostu rury są wrażliwe na tego rodzaju warunki atmosferyczne i to z tego wynika – mówi.

Świętokrzyska to nie jedyne miejsce, gdzie dziś były problemy z wodą.

Awaryjne wyłączenia wody w Warszawie

Do awaryjnych wyłączeń doszło w dzielnicach: Mokotów, Ochota Praga Południe, Targówek, Ursynów, Wilanów, Włochy, Śródmieście. Dotyczą one poszczególnych adresów, ale dotykają wielu mieszkańców miasta.

Od rana bez wody są lokatorzy osiedla przy ul. Przemyka. Problem pojawił się też w pobliskiej podstawówce. Pracownicy wodociągów na czas naprawy podstawili przed szkołą beczkowóz.

Z mieszkańcami Gocławia rozmawiał nasz dziennikarz Miłosz Kuter.



Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają prace naprawcze.

Beczkowozy podstawiono w następujących miejscach:

Praga Południe – ul. Grzegorza Przemyka 5

Targówek – ul. Fantazyjna 60,

Ochota - ul. Włodarzewska 57D

