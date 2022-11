Po wypadku na kolei wraca ruch na torach. Duże utrudnienia były na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer Cyryl Skiba 07.11.2022 07:28 Przywracany jest ruch na kolei w Warszawie. Chodzi o linię otwocką. Służby zakończyły już swoje działania po wypadku w rejonie przystanku Gocławek, gdzie pociąg potrącił kobietę. Pociągi SKM i Kolei Mazowieckich miały duże opóźnienia.

4 Wypadek na kolei. Duże utrudnienia na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Wawer (autor: RDC)

- Skrzyżowanie Makowska plus Dmowska, stacja PKP Gocławek, kierunek na Otwock. Na miejscu były dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Nasze zadania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i ewakuowaniu 15 osób ze względu na to, żeby było widać, że to wypadek śmiertelny - mówi Szymon Kisieliński ze stołecznej straży pożarnej.

- O godzinie 4:15 pomiędzy Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer osoba postronna wtargnęła na linię kolejową poza przejściami i przejazdami prosto pod nadjeżdżający pociąg relacji Warszawa Zachodnia - Dęblin - mówi Karol Jakubowski z PKP PLK.

Opóźnienia były ogromne. Wiele składów było odwołanych - to między innymi pociągi SKM kursujące między Otwockiem a Pruszkowem. Ruch na torach został wznowiony. Czytaj też: Zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Źródło: RDC Autor: Cyryl Skiba/PL