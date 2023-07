Wyjątkowe zbiory dokumentów jednego z najwybitniejszy dowódców AK trafiły do Polski Przemysław Paczkowski 30.07.2023 16:36 Archiwum Akt Nowych wzbogaci swoje zasoby o wyjątkowe dokumenty. Materiały należały do jednego z najwybitniejszych dowódców Armii Krajowej - generała Jana Wojciecha Kiwerskiego ps. Oliwa - dowódcy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

Wyjątkowe zbiory dokumentów jednego z najwybitniejszy dowódców AK trafiły do Polski (autor: RDC)

Dokumenty z okresu przedwojennej służby czy korespondencja z okresu okupacji wzbogaciły Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Archiwalia przekazała córka Barbara Kiwerska-Nowosad, która przywiozła je osobiście z Republiki Południowej Afryki, gdzie obecnie mieszka.

– Chcę, żeby pamięć o moim ojcu nie zaginęła – mówi córka gen. Jana Wojciecha Kiwerskiego.

– Ja w ogóle te wszystkie rzeczy znalazłam u mamy. Jak mama zmarła to wszystko zabrałam ze sobą, nie oglądając nawet, do Afryki i dopiero później zaczęłam oglądać, segregować i patrzeć co tam jest. Tam jest sporo zdjęć, niektóre chcę zabrać z sobą dla dzieci, żeby jednak przekazać mojemu synowi – mówi Barbara Kiwerska-Nowosad.

– To wyjątkowe zbiory – mówi dyrektor Archiwum Akt Nowych, Mariusz Olczak.

– Zbiory kompletnie nieznane. Widzimy tutaj także kompletnie nieznane fotografie. Jan Wojciech Kiwerski jest to jedna z ważniejszych postaci polskiej konspiracji z okresu 1942-43 jeżeli mówimy tutaj o Warszawie – ocenia Olczak.

Materiały są świadectwem życia i walki generała Jana Wojciecha Kiwerskiego.

