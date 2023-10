„Wszystko jest jak najwyższej jakości”. Otwarto nową stację wyczekiwania karetek Adam Abramiuk 04.10.2023 21:24 W warszawskim Wawrze otwarto nową stację wyczekiwania karetek. Dzięki niej ratownicy będą mogli szybciej podjąć reakcję i dojechać do pacjenta. Dodatkowo w dzielnicy pracę zacznie nowoczesny ambulans typu „S”. Według statystyk Meditransu karetki codziennie wyjeżdżają do pacjentów nawet 700 razy.

Otwarcie stacji wyczekiwania karetek w Wawrze (autor: Mazovia)

Nowa stacja wyczekiwania karetek w Warszawie została otwarta w Wawrze. Dyrektor Meditransu Karol Bielski podkreśla, że dzięki temu ratownicy będą mogli szybciej podjąć reakcję i dojechać do pacjenta.

— Do dyspozycji przede wszystkim mają nowoczesne pomieszczenia wyczekiwania, czyli te miejsca, gdzie mogą przygotować się do wyjazdu do pacjenta, odpocząć w przerwie pomiędzy wyjazdami, ale też to jest takie miejsce, gdzie uzupełniają leki, medykamenty i wszystko, co jest niezbędne przy udzieleniu pomocy medycznej — mówi Bielski.

Stacja karetek i nowoczesny ambulans

Dodatkowo w dzielnicy pracę zacznie nowoczesny ambulans typu „S”.

Kierowca pogotowia Michał Kamać zaznacza, że ambulans jest w pełni wyposażony.

— Mamy nosze, ssak, pompę, defibrylator, krzesełko, czyli wszystko, co jest potrzebne do transportu pacjenta. Wszystko jest gotowe i jak najwyższej jakości. Nowością są nosze elektryczne — wymienia Kamać.

Według statystyk Meditransu karetki codziennie wyjeżdżają do pacjentów nawet 700 razy.

Inwestycja kosztowała mazowiecki samorząd blisko 2 mln zł.

