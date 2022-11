Wszystkie podpory i płyta pod jezdnię gotowe. Sprawdzamy postępy na Trasie Łazienkowskiej Adam Abramiuk 09.11.2022 10:28 Budowa nowego wiaduktu Trasy Łazienkowskiej zmierza ku końcowi. Czasu zostało już niewiele, bo zgodnie z zapowiedziami kierowcy pojadą wiaduktem w styczniu 2023. Nowe konstrukcje zastąpią estakady oddane do użytku w 1974 r. Te nie nadawały się już do remontu.

Postępy prac na Trasie Łazienkowskiej (autor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta)

Budowlańcy zakończyli już stawianie wszystkich 22 podpór. Powstała też przestrzeń, na której po wykonaniu izolacji nałożą nawierzchnię do jazdy. Wtedy drogowcy będą mogli wznowić ruch na wiadukcie północnym.

Nie będzie to oznaczało końca utrudnień - rozebrany zostanie wiadukt południowy. Ale zanim to się stanie, robotnicy muszą jeszcze zamontować łączenia, krawężniki czy miejsca na chodniki i drogi dla rowerów. To wszystko na odcinku około 400 metrów. Będzie też nowoczesne oświetlenie i pochylnie dla osób poruszających się na wózkach.

Cała przebudowa Trasy Łazienkowskiej potrwa do marca 2024 roku.

Przed warszawiakami jeszcze kolejne utrudnienia na trasie - analogicznie będą modernizowane wiadukty nad ul. Paryską.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wybrał już wykonawcę. Podpisanie umowy jeszcze w tym roku.

