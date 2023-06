Wsparcie z Mazowsza dla stołecznych Rodzinnych Ogródków Działkowych 13.06.2023 08:59 26 stołecznych Rodzinnych Ogródków Działkowych otrzymało wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023”. Działkowcy dostali w sumie 1 milion złotych. Połowę tego dofinansowania zapewnia m.st. Warszawa.

26 stołecznych ROD ze wsparciem finansowym (autor: Urząd Marszałkowski)

- Wsparcie jest skromne, ale potrzebne - mówi wicemarszałek województwa mazowieckiego, Wiesław Raboszuk. - To są bardzo drobne inwestycje, bo w sumie dotacja wynosi do 27 tys. zł , ale jednak bardzo potrzebne. Blisko ludzi, blisko mieszkańców, blisko tych, którzy potrzebują tego wsparcia. Ogrody działkowe wbrew pozorom niby są samowystarczalne, ale wsparcia jednak potrzebują - przekonuje.

- Do każdej złotówki od marszałka, miasto także dokłada złotówkę - mówi wiceprezydent Warszawy, Michał Olszewski. - Ogrody działkowe to jest jeden z ważniejszych elementów stałego ekosystemu przyrodniczego Warszawy i tak naprawdę jednym z rzeczy, na których nam, jako władzom miasta zależy, to jak największa ich otwartość i inwestowanie w nie jako we wspólny majątek Warszawiaków - dodaje.

W ramach programu „Mazowsze dla działkowców 2023” samorządy lokalne mogły pozyskać środki na budowę, odbudowę, modernizację i remont infrastruktury ogrodowej, m.in. sieci wodociągowej i elektrycznej, monitoringu, parkingów, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy ogrodzeń. Na dofinansowanie miały także szansę projekty dotyczące aranżacji terenów zielonych, nowych nasadzeń, tworzenia oczek wodnych oraz budowy boisk, siłowni zewnętrznych, deptaków, placów zabaw czy skwerów.

