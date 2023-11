Włodzimierz Karpiński w Parlamencie Europejskim? D. Figura: PO powinna się od niego odciąć Cyryl Skiba 08.11.2023 11:27 Platforma Obywatelska powinna odciąć się od Włodzimierza Karpińskiego - uważa przedstawiciel warszawskiego Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem Dariusza Figury, nie może być tak, że osoba z zarzutami i przebywająca w areszcie, trafi do Parlamentu Europejskiego. Jak informowaliśmy, przebywający w areszcie były sekretarz stołecznego ratusza wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła.

Włodzimierz Karpiński (autor: Włodzimierz Karpiński/FB)

Włodzimierz Karpiński może objąć mandat posła do Parlamentu Europejskiego. Były minister Skarbu w rządzie PO-PSL przebywa w tymczasowym areszcie z zarzutami korupcji w tzw. aferze śmieciowej. Gdyby został europosłem, objąłby go immunitet.

„Psucie opinii partii”

Włodzimierz Karpiński startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Mandatu nie uzyskał - zdobył go Krzysztof Hetman, który w październikowych wyborach dostał się do Sejmu. Pierwsza w kolejce do przejęcia mandatu europosła po Krzysztofie Hetmanie jest posłanka Joanna Mucha. Ona jednak również zadeklarowała, że woli pozostać w polskim Sejmie. Następnym na liście był jest Riad Haidar, który zmarł. Kolejny jest Włodzimierz Karpiński, który jest aresztowany.

- To sytuacja nie do przyjęcia - podkreśla szef klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Warszawy. - Pan Karpiński był prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej, w związku z tym myślę, że tutaj jakieś racje są. Myślę, że można oddziaływać w ten sposób, żeby nie psuł opinii partii, która ma rządzić. Objęcie tego mandatu będzie ewidentnie psuciem takiej opinii, działaniem wbrew standardom życia publicznego - wskazuje.





- Włodzimierz Karpiński podjął decyzję, że wyrazi zgodę na objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego - mówi jego prawnik mecenas Michał Królikowski. - Z momentem objęcia, będą musiały zostać uchylone stosowane w stosunku do niego środki, w tym tymczasowe aresztowanie. Decyzja o objęciu mandatu wiąże się z przekonaniem, że jest to godny sposób na to, żeby z wolności zmierzyć się z prowadzonym postępowaniem, które ocenia jako bezzasadne oraz podyktowane racjami politycznymi - tłumaczy. Zdaniem mecenasa Królikowskiego, oświadczenie o zamiarze objęcia mandatu powinno trafić do marszałka Sejmu w przyszłym tygodniu. Zarzuty korupcyjne Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym. Usłyszał zarzut korupcyjny z związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Jest podejrzany o przyjęcie 5 mln zł łapówki od firmy, która zajmowała się odbiorem i utylizacją śmieci w stolicy. Był wtedy prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, a następnie sekretarzem miasta stołecznego Warszawy. Nie przyznał się do zarzutów. Może mu grozić do 12 lat więzienia.

Co na to PO?

O komentarz w tej sprawie został poproszony również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

- Tak funkcjonuje polskiego prawo. Liczę na wyjaśnienie sprawy jak najszybciej - powiedział. - Jest oczywiście pytanie, czy ten areszt był uzasadniony, tak zadecydował sąd. W związku z tym trudno mi to komentować, ja mam nadzieję, że ta sprawa zostanie jak najszybciej wyjaśniona. Natomiast jeśli chodzi o objęcie mandatu, to tak funkcjonuje polskie prawo, tak funkcjonuje precedens - wskazał.

Zwolnienie z aresztu?

O tym, że Włodzimierz Karpiński chce objąć mandat poselski w Parlamencie Europejskim, informowaliśmy w środę.

- Włodzimierz Karpiński podjął decyzję, że wyrazi zgodę na objęcie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego - mówi jego prawnik mecenas Michał Królikowski. - Z momentem objęcia, będą musiały zostać uchylone stosowane w stosunku do niego środki, w tym tymczasowe aresztowanie. Decyzja o objęciu mandatu wiąże się z przekonaniem, że jest to godny sposób na to, żeby z wolności zmierzyć się z prowadzonym postępowaniem, które ocenia jako bezzasadne oraz podyktowane racjami politycznymi - tłumaczy.

Zdaniem mecenasa Królikowskiego, oświadczenie o zamiarze objęcia mandatu powinno trafić do marszałka Sejmu w przyszłym tygodniu.

Zarzuty korupcyjne

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w lutym. Usłyszał zarzut korupcyjny z związku z przetargiem na zagospodarowanie odpadów w Warszawie. Jest podejrzany o przyjęcie 5 mln zł łapówki od firmy, która zajmowała się odbiorem i utylizacją śmieci w stolicy. Był wtedy prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie, a następnie sekretarzem miasta stołecznego Warszawy. Nie przyznał się do zarzutów. Może mu grozić do 12 lat więzienia.

