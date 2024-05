Wjechał w pieszych przy Szwedzkiej i uciekł. 29-latek zatrzymany miesiąc po wypadku Mikołaj Cichocki 13.05.2024 11:29 Policjanci zatrzymali kierowcę, który miesiąc temu potrącił grupę pieszych na ul. Szwedzkiej w Warszawie i uciekł z miejsca zdarzenia. 29-latek usłyszał już zarzuty. W wyniku wypadku, który spowodował, trzy osoby trafiły do szpitala.

Wjechał w pieszych przy Szwedzkiej i uciekł. 29-latek zatrzymany miesiąc po wypadku (autor: Policja Praga-Północ)

Policjanci zatrzymali kierowcę, który miesiąc temu potrącił grupę pieszych na ul. Szwedzkiej w Warszawie i uciekł z miejsca zdarzenia. 29-latek usłyszał już zarzuty. Mężczyzna odpowie za naruszenie przepisów ruchu drogowego i sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.

Do wypadku doszło 13 kwietnia 2024 roku. Tuż przed północą kierowca osobowego auta gwałtownie wjechał na chodnik przy ulicy Szwedzkiej i potrącił grupę osób, po czym uciekł z miejsca. W wyniku tego zdarzenia trzy osoby trafiły do szpitala - dwóch 17-latków i 16-latek. Ich obrażenia nie były poważne.

Sprawca został zatrzymany na terenie Mokotowa, a w ustaleniu jego miejsca pobytu pomogły zapisy z kamer monitoringu i relacje świadków. Jego samochód został poddany oględzinom przez policyjnego technika.

Tego samego dnia policjanci doprowadzili 29-latka na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ. Prokurator prowadzący to postępowanie przedstawił mężczyźnie zarzut naruszenia przepisów ustawy prawo ruchu drogowego i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, co skutkowało obrażeniami ciała trzech osób. Za to przestępstwo 29-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.

Na czas prowadzonego postępowania prokurator zastosował wobec mężczyzny policyjny dozór.

