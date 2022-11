Większe autobusy lub częstsze kursy na Puławskiej? Jeszcze w listopadzie możliwa decyzja Adam Abramiuk 10.11.2022 06:24 Jeszcze w listopadzie decyzja dotycząca zmian w autobusach na Puławskiej. Jak informowaliśmy w Radiu dla Ciebie - po otwarciu buspasa wiele osób przesiadło się do komunikacji. To powoduje wielki ścisk w pojazdach.

Przepełnione autobusy na Puławskiej przez buspas? (autor: RDC)

Pasażerowie prosili o większe pojazdy lub częstsze kursy.

- Prowadzimy rozmowy w tej kwestii - mówi dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska. - My na bieżąco obserwujemy zarówno punktualność linii autobusowych wzdłuż ciągu Puławskiej, jak i napełnienia autobusów. Rozmawiamy również z władzami gminy Piaseczno i Lesznowola. I tutaj ustaliliśmy, że jeszcze w listopadzie będziemy podejmować decyzję, czy ewentualnie jest możliwość zmiany rozkładów jazdy ze względu na polepszony czas przejazdu autobusów po nowym buspasie - tłumaczy.





Niewykluczone jest także wypuszczenie większych pojazdów na te trasy. Problemem pozostanie jednak Józefosław.

- Jedna z linii, która przemieszcza się po buspasie w rejonie Józefosławia - nie możemy tam wysłać autobusów przegubowych, ze względu na infrastrukturę drogową. Natomiast tutaj również mamy takie relacje od gminy Piaseczno, że na temat infrastruktury będziemy rozmawiać - wyjaśnia Strzegowska.





W ratuszu trwają także analizy co do ograniczenia funkcjonowania buspasa. O to wnosili głównie kierowcy, którzy stracili jeden pas ruchu i w godzinach szczytu stoją w korkach.

Czytaj też: Przepełnione autobusy na Puławskiej przez buspas. „Wszyscy jadą jak śledzie w beczce”