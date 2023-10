Weekendowe utrudnienia na Pradze Południe. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na ul. Grochowskiej RDC 20.10.2023 20:52 W weekend miejscy drogowcy wyremontują nawierzchnię prawego pasa jezdni ulicy Grochowskiej w kierunku Marsa. Na odcinku od Podolskiej do Jubilerskiej kierowcom zostanie do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Początek prac w piątek, 20 października, o godzinie 22:00.

Weekendowe utrudnienia na Pradze Południe. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na ul. Grochowskiej (autor: ZDM)

Miejscy drogowcy pojawili się na południowopraskiej arterii już w piątkowy poranek. Prace rozpoczną od budowy tymczasowego przystanku dla autobusów – w miejsce zawieszonego na czas robót przystanku Gocławek 02. Te roboty nie spowodują większych utrudnień w ruchu. Frezowanie rozpocznie się około godziny 22:00 i od tego momentu jezdnia zostanie już zwężona. Tak będzie do poniedziałku, 23 października, do godziny 4:00.

Węziej dla kierowców

Od skrzyżowania z ulicą Podolską kierowcy jadący od strony ronda Wiatraczna będą mieli jeden pas ruchu. Oprócz prawego pasa, na którym będzie układany nowy asfalt, zostanie zamknięty także przylegający do niego pas środkowy. Będą na nim ustawione maszyny budowlane.

Zamknięte ulice poprzeczne

Połączenie z ulicą Grochowską stracą ulice Dęblińska, Mglista i Jubilerska. Objazd do nich zostanie poprowadzony ulicą Grochowską do Ostrobramskiej i dalej Rodziewiczówny. Z tej ostatniej do Grochowskiej będzie można pojechać ulicami Łukowską i Tarnowiecką.

Wyjeżdżający z ulicy Olszynki Grochowskiej będą musieli skręcić od razu w Grochowską, nie pojadą prosto do Jubilerskiej.

Utrudnienia dla pieszych i pasażerów

Zamknięte będzie przejście dla pieszych przez Grochowską przy Jubilerskiej. Piesi będą kierowani do sąsiedniej kładki.

Nieczynne będą przystanki autobusowe Kwatery Głównej 02 i Gocławek 02 dla linii 125, 142, 143, 145, 173, 183, 702, 704, 720, 722, 730 oraz nocnych N21, N24 i N71. W zamian uruchomiony zostanie przystanek Gocławek 52, przy ulicy Grochowskiej, bezpośrednio za zawieszonym.

Czytaj też: Wygodniej na stacji Warszawa Zachodnia. Przejście od strony al. Jerozolimskich będzie szersze