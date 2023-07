Weekendowe utrudnienia na Mokotowie, w Wawrze i Ursusie RDC 29.07.2023 09:04 Utrudnienia na warszawskich ulicach - między innymi na Bielanach, Mokotowie, w Wawrze, Ursusie i we Włochach. Przy ulicy Modzelewskiego prywatny inwestor wymieni nawierzchnię jezdni. Z kolei w Wawrze drogowcy zamknęli fragment ulicy Panny Wodnej oraz rondo Zegarmistrza Gałeckiego. Przez cztery dni w Ursusie zamknięta jest ulica Warszawska.

Wymiana nawierzchni (autor: ZDM Warszawa)

Kierowcy pojadą objazdami, a autobusy komunikacji miejskiej zmienią swoje trasy

Wykonawca robót zamknął fragment ulicy Modzelewskiego. Droga jest nieprzejezdna od alei Wilanowskiej do ulicy Maleckiego. Z tej ostatniej kierowcy wyjeżdżają wyłącznie w stronę ulicy Domaniewskiej. Na remontowanym odcinku obowiązuje będzie zakaz parkowania – także w zatokach postojowych.

W czasie robót jest możliwość dojazdu do budynku Modzelewskiego 37. Zamknięty odcinek można objechać na dwa sposoby. Jadąc aleją Wilanowską do Wołoskiej lub alei Niepodległości i Domaniewskiej. Prace potrwają do końca niedzieli, 30 lipca.

W czasie remontu nawierzchni autobusy linii 174 jadą alejami: Niepodległości i Wilanowską. Linie nocne N36 i N86 są skierowane na objazd ulicą Wołoską i aleją Wilanowską. Autobusy N34 kursują ulicami Wołoską, Woronicza, Racjonalizacji i Konstruktorską.

W Wawrze utrudnienia rozpoczęły się już w nocy z piątku na sobotę

Na czas remontu nawierzchni drogowcy zamknęli ulicę Panny Wodnej na odcinku od ulicy Zegrzyńskiej (bez skrzyżowania z tą ulicą) do ronda Zegarmistrza Gałeckiego. Wyłączenie z ruchu obejmuje całe rondo – także wjazdy i zjazdy od strony ulicy Mrówczej i Mozaikowej.

Przejścia dla pieszych na rondzie są udostępniane naprzemiennie – w miarę postępu prac. Objazd utrudnień wyznaczono ulicami Trakt Lubelski, Zwoleńską i Patriotów.

"W poniedziałek, 31 lipca, od godziny 5 kierowcy będą mogli już wrócić na wyremontowany odcinek drogi" - przekazał ratusz.

W związku z remontem, na trasy objazdowe zostały skierowane autobusy linii 161, 213 i 219. Linia 161 ominie utrudnienia ulicami Izbicką, Patriotów, Odeską, Mrówczą, Juhasów, Borków, Traktem Lubelskim, Skalicową i Zasadową. Autobusy 213 i 219 zostaną skierowane na ulice Mrówczą, Odeską i Patriotów.

"W czasie prac nie będą funkcjonowały przystanki PKP Radość 03 i 04, Wiesiołka 53, Hortensji 51, Mozaikowa 02, 04 i 53, Powojowa 01 i 02, Juhasów 01, Klimatyczna 01 i 02, Zasadowa 02, Prymulki 51. Czynne będą natomiast przystanki Draceny 01, Hortensji 01, Norowiecka 01, Zasobna 01" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Cztery dni, od 29 lipca do 1 sierpnia, ulica Warszawska w Ursusie będzie zamknięta

Chodzi o odcinek od Gierdziejewskiego do Władysława Jagiełły. Ulica Elżbiety Rakuszanki straci połączenie z Warszawską. "Wykonawca zapewni możliwość dojazdu do posesji" - przekazał ratusz.

Objazdy prowadzą ulicą Gierdziejewskiego do Balickiej i dalej Władysława Jagiełły lub Czerwoną Drogą do Orłów Piastowskich. Przejścia dla pieszych przez ulicę Warszawską są udostępniane naprzemiennie, w miarę postępu prac.

Tymczasowe zasady ruchu wprowadzone zostały w nocy z piątku na sobotę. Podstawowa organizacja zostanie przywrócona przed środowym porankiem (około godziny 5).

