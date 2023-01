Warszawskie szkoły średnie w krajowej czołówce Adrian Pieczka 12.01.2023 18:31 Warszawskie placówki wyróżnione na tle kraju. Znamy najnowszy raport miesięcznika perspektyw 2023. Mazowieckie szkoły zajęły wysokie miejsca. Ranking jak co roku pomoże uczniom, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej.

Warszawskie szkoły w krajowej czołówce (autor: UM Warszawa)

- Dwa pierwsze miejsca należą do Warszawy - mówi wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska. - Jest to Liceum im. Staszica i Technikum Mechatroniczne. Wróciło na pierwsze miejsce, które oddało na krótki czas, więc jesteśmy szczęśliwi i dumni. Każda złotówka wydana na oświatę to dobrze wydana złotówka. Gratuluję uczniom i kadrze - dodaje.

- To nie jedyne miejskie placówki wyróżnione w rankingu - dodaje Kaznowska. - Przypomnę, że lista to 500 szkół z całej Polski. W pierwszej 50-tce mamy 17 warszawskich liceów, to jest znakomity wynik, jesteśmy naprawdę dumni - podkreśla.

- Na sukces złożyła się cała szkoła - mówi Agnieszka Potocka, dyrektorka wyróżnionego XIV liceum im. Stanisława Staszica w Warszawie. - Ciężka praca zdecydowania, znakomita ekipa, wspaniali uczniowie i wspaniała współpraca całego środowiska szkolnego - tłumaczy.

W pierwszej 10. polskich liceów znalazła się również warszawska Hoffmanowa, Czacki i Batory.

Większość z warszawskich szkół wyróżnionych w pierwszej 50. rankingu pojawia się w zestawieniu rokrocznie, co sprawia, że możemy być pewni ich wysokiego poziomu nauczania.

