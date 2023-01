Warszawa szuka miejsc dla uczniów. W przyszłym roku do szkół pójdzie kolejny tzw. podwójny rocznik Adrian Pieczka 13.01.2023 06:20 Kolejny podwójny rocznik pójdzie do szkół od września. W Warszawie oznacza to konieczność znalezienia 35 tys. miejsc dla uczniów. To już trzecia kumulacja, którą zapoczątkowała likwidacja gimnazjów w 2019 roku.

Warszawa szuka miejsc dla kolejnego skumulowanego rocznika w szkołach (autor: UM Warszawa)

- Liczba dzieci urosła z dwóch powodów - ocenia wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska. - Coraz więcej dzieci z metropolii szuka miejsca do nauki w Warszawie. Ta liczba bardzo rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Z 27 proc. do 34 proc. uczniów metropolii to uczniowie warszawskich szkół i do tego młodzież z Ukrainy - tłumaczy.

- Szukamy jeszcze 5 tysięcy miejsc - informuje Kaznowska. - Przede wszystkim niestety poprzez wydłużanie godzin pracy. To jest taki obszar, który pozwoli nam na pozytywny wynik, ponieważ większość sal, które mogliśmy przeznaczyć to przeznaczyliśmy już 3 lata temu. Kolejny obszar to zwiększanie klas z 30 na 32 osoby - wyjaśnia.

- Niektóre szkoły mają możliwość wynajęcia dodatkowych powierzchni - dodaje. - To wynajęcie musi być bardzo blisko, żeby z kolei nauczyciele nie tracili czasu na przemieszczanie się. Kolejny obszar na jakimś się skupiamy, choć są to niewielkie możliwości to łączenie oddziałów w wyższych klasach, gdzie mamy mniej osób - mówi.

Godziny zajęć mogą wydłużyć się nawet do godziny 18.

Jest to ostatnia kumulacja roczników, którą spowodowała likwidacja gimnazjów. W zeszłym roku do szkół w Warszawie poszło ponad 30 tysięcy dzieci.

Czytaj też: Szpital Wolski po remoncie największego budynku