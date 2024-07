Niebezpieczna dziura przed zrewitalizowaną kamienicą. „W każdej chwili grozi zawaleniem”

Przed wejściem do zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Środkowej 16 w Warszawie pojawiła się dziura w podjeździe. Z pozoru niewielki ubytek w kostce okazał się mocno podmytą podbudową. Jest to skutek ostatnich nawałnic. — Pod tymi kostkami jest pusta przestrzeń, głęboka na kilkadziesiąt centymetrów. W każdej chwili to grozi zawaleniem — mówi Radny dzielnicy Praga Północ Krzysztof Michalski.