Warszawa rozpoczyna sprzedaż tańszego węgla RDC 13.12.2022 17:55 Do stolicy dotarła pierwsza partia rządowego węgla. Mieszkańcy, którzy wcześniej złożyli w wnioski o zakup tego paliwa, będą mogli nabyć je od samorządu w cenie 2 tys. zł za tonę. Z warszawiakami będzie kontaktować się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które będzie odpowiedzialne za sprzedaż i transport.

Warszawa rozpoczyna sprzedaż węgla (autor: MPO)

Do Warszawy dotarło pierwsze kilkadziesiąt ton węgla, które miasto zamówiło od Polskiej Grupy Górniczej na początku grudnia. Obecnie są one składowane przy ul. Mortkowicza 5. Paliwo trafi teraz do pierwszej grupy mieszkańców, których wnioski o zakup zostały pozytywnie zweryfikowane w dzielnicach.

Jak dotąd o zakup tańszego paliwa wnioskowało w stolicy ponad 400 warszawiaków.

Zakup węgla – jak wygląda procedura?

Warszawiacy zainteresowani zakupem muszą, zgodnie z ustawą, złożyć odpowiedni wniosek. Wzór dokumentu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, a papierowe wnioski – w dzielnicowych Wydziałach Obsługi Mieszkańców (WOM). Uzupełniony dokument można składać do 15 kwietnia 2023 r. – w WOM (bezpośrednio lub pocztą) lub elektronicznie przez platformę ePUAP. Taką samą drogą mieszkańcy dostaną informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz numer rachunku bankowego, na który trzeba będzie przelać kwotę za paliwo.

Po otrzymaniu informacji o akceptacji wniosku warszawiacy będą mogli składać zamówienie na węgiel, kontaktując się z MPO – telefonicznie (22 39 10 100) lub mailowo (wegiel@mpo.com.pl). Wtedy otrzymają również informację o koszcie zamówienia, sposobie płatności oraz ewentualnych dodatkowych kosztach transportu.

Po otrzymaniu wpłaty z kupującymi skontaktuje się MPO, aby ustalić szczegóły związane z odbiorem lub dostawą węgla.

