Warszawa: trwają poszukiwania zaginionego nastolatka. Policja apeluje o pomoc

Policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa II prowadzą poszukiwania 16-letniego chłopca o imieniu Yossapat. Ostatni raz widziany był w poniedziałek ok godz. 15:00 na terenie Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 40 przy ul. Stryjeńskich 21 w Warszawie. Chłopiec wyszedł ze szkoły i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania.