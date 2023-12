Groził śmiercią i włamał się do food trucka. 34-latek z Warszawy trafił do aresztu RDC 18.12.2023 10:06 Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dwa przestępstwa. 34-latek ukradł klucze od food trucka, dzięki którym zabrał z niego sejf, gotówkę oraz dwa tasery. Groził też pozbawieniem życia świadkowi, który ruszył za nim w pościg. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.

Zatrzymany przez policjantów mężczyzna podejrzany o kradzież z włamaniem oraz groźby karalne (autor: Policja Warszawa)

Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy przekazał, że do zdarzenia doszło przy Bulwarze Grzymały Siedleckiego. 34-latek najpierw włamał się do kontenera biurowego, skąd skradł między innymi klucze do food trucka i od sejfu. Potem otworzył samochód i ukradł z niego sejf, gotówkę z utargu oraz sprzęt służący do obezwładniania osób w postaci dwóch taserów.

Włamywacza zauważył świadek, który ruszył za nim w pościg. 34-latek zatrzymał się i zagroził mężczyźnie, że najpierw go pobije, a później pozbawi życia. Sprawca uciekł wraz z „łupem”.

Prokuratura postawiła podejrzanemu zarzut kradzieży z włamaniem oraz kierowania gróźb karalnych, za które kodeks karny przewiduje do 10 lat pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratury zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu 34-latka na 3 miesiące.

