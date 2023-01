Warszawa oszczędzi na łagodnej zimie. Mniej wydatków na ogrzewanie i utrzymanie dróg Adam Abramiuk 11.01.2023 08:36 Łagodna zima pozwala na oszczędności. W tym sezonie - jak na razie - doszło tylko do jednej fali mrozów. Od końcówki grudnia temperatury utrzymują się powyżej 5 stopni. Niekiedy dochodzą do wyników dwucyfrowych. Dzięki temu spółdzielnie mniej wydadzą na ogrzewanie, a ZOM na utrzymanie dróg.

Rekord ciepła w Nowy Rok (autor: Paweł Supernak/PAP)

- Udało nam się na razie oszczędzić około 10 proc. ciepła - mówi prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Barbara Różewska. - Przede wszystkim postawiliśmy na części wspólne nieruchomości. Pierwsze to uszczelnienie budynków, pozamykanie wszelkich okienek piwnicznych, żeby się drzwi wyjściowe domykały, ale również powyłączaliśmy grzejniki w części wspólnej, czyli na klatkach schodowych są wyłączone grzejniki. Na chwilę obecną te części nie są ogrzewane. Mieszkańcy nie zgłaszają nam, że to powoduje, że jest zbyt chłodno - dodaje.





W tym sezonie Zarząd Oczyszczania Miasta wydał na utrzymanie dróg 24 mln zł. To nieco więcej niż w tym samym okresie w poprzednich latach, jednak wydatki byłyby jeszcze większe.

- Bo z roku na rok mamy więcej obowiązków - mówi Iwona Fryczyńska z ZOM-u. - Z roku na rok zmienia się zakres naszych prac. To znaczy, że dochodzą jezdnie, które obsługujemy w trakcie zimowych akcji, a także w tym sezonie po raz pierwszy zlecamy odśnieżanie 210 km tras rowerowych, co wpływa na koszty zimowego utrzymania Warszawy - wyjaśnia.





Według długoterminowych prognoz, powrót mocnej zimy na Mazowszu jest mało prawdopodobny. Temperatura do końca stycznia ma w ciągu dnia nie spaść poniżej 0 stopni.

