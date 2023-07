Najwięcej wypadków na Kercelaku. Podsumowanie 2022 r. na drogach RDC 09.07.2023 11:39 Z raportu o stanie bezpieczeństwa w Warszawie wynika, że najwięcej wypadków miało miejsce na rondzie Kercelak (skrzyżowanie Al. Solidarności z Okopową). W 2022 roku było tam 6 wypadków.

Rondo Kercelak (autor: CAPTAIN RAJU, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Zarząd Dróg Miejskich opublikował raport o stanie bezpieczeństwa za rok 2022. Wynika z niego, że w porównaniu z poprzednim rokiem (pandemicznym) wzrosła w Warszawie ogólna liczba wypadków (o 7,6 proc.). Więcej było też wypadków z udziałem pieszych (o 16,8 proc.) oraz rowerzystów (o 26 proc.). Zwiększyła się też liczba rannych (o 9,1 proc.). O 10 procent, zwiększyła się też liczba wypadków na przejściach dla pieszych.

Pozytywnym aspektem jest spadek liczby ofiar śmiertelnych (o 21,4 proc.). O 15,8 proc. mniej było ofiar wśród pieszych a o prawie 62 proc. wśród seniorów.

W 2022 roku w Warszawie były 33 wypadki śmiertelne i jest to najniższa liczba w historii Warszawy, od kiedy prowadzone są statystyki (od 1983 roku).

Ogólnie zarejestrowano 753 wypadki drogowe, w których poszkodowanych zostało 851 osób (w tym 819 rannych, 19 zabitych na miejscu i 14 zmarłych w wyniku doznanych obrażeń). 500 wypadków (czyli 2/3) zdarzyło się w ciągu sześciu miesięcy od maja do października.

Najniebezpieczniejsze miejsca w stolicy

Najniebezpieczniejszymi skrzyżowaniami, z największa liczbą wypadków były: rondo Kercelak (6 wypadków), rondo ONZ (4 wypadki) i skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z Nowoursynowską. Na szczęście nikt w tych wypadkach nie zginął.

Jeśli chodzi o odcinki dróg to najwięcej - 5 wypadków - było na moście Łazienkowskim (część praska do węzła Wał Miedzeszyński), w Alejach Jerozolimskich na odcinku od Emilii Plater do al. Jana Pawła II - 4 wypadki. O jeden mniej wypadek zanotowano na Tamce (Kopernika - Kruczkowskiego), al. Obrońców Grodna (al. Prymasa Tysiąclecia - Lazurowa), Czerniakowskiej (29 Listopada - Szwoleżerów) oraz Al. Jerozolimskich (Żelazna - pl. Zawiszy).

Najwięcej wypadków w 2022 roku odnotowano w Śródmieściu - 112, na Mokotowie - 106 i na Woli - 86. Najmniej w Wesołej - 3 i Ursusie - 7.

Dwukrotny wzrost liczby wypadków odnotowano na Żoliborzu i Ursynowie. Najbezpieczniejszą dzielnicą okazał się Wilanów. "Czwarty rok z rzędu nikt nie zginął w tej dzielnicy" - napisano w raporcie. Drugi rok z rzędu obyło się bez wypadków śmiertelnych w Ursusie.

W 2022 roku najwięcej - 8 osób - zginęło w wypadkach na Mokotowie. "Przeliczenie liczby ofiar śmiertelnych w stosunku do liczy wypadków wskazuje, że najgorsze statystyki w 2022 roku ma ponownie Praga-Północ oraz Rembertów" - czytamy w raporcie.

"95 proc. wypadków w ubiegłym roku spowodowali kierujący pojazdami. Aż jedna trzecia z tych wypadków była wynikiem przekroczenia prędkości" - wyjaśnił wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Kto powoduje wypadki?

Sprawcy 77-krotnie uciekli z miejsca zdarzenia, w tym 24 razy po potrąceniu pieszego (6 rowerzystów, 2 jadących na hulajnogach, 5 kierowców osobówek, 2 dostawczaka, a w 9 przypadkach sprawcy nie ustalono).

W 2022 roku kierowcy pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających spowodowali 20 wypadków, w których zginęły 4 osoby. Wśród tych sprawców była jedna kobieta.

Młodzi kierowcy (poniżej 25 roku życia) spowodowali 93 wypadki, w których zginęło 5 osób.

W wypadkach z udziałem jednośladów (123 wypadki) zginęło 9 osób - wszystkie ofiary kierowały tymi jednośladami.

Kierowcy autobusów miejskich i motorniczy spowodowali 32 wypadki, w których zginęły 3 osoby. 7 wypadków spowodowali piesi.

W 2022 roku na warszawskich drogach zginęło 16 pieszych, z czego aż 6 na pasach. Żaden nie zginął pomiędzy północą a 10 rano. 50 proc. ofiar śmiertelnych wśród pieszych to seniorzy.

