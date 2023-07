Warszawa najcieplejszym miejscem w Polsce? Jeszcze dziś możliwe załamanie pogody RDC 12.07.2023 14:12 Warszawa ma być dziś najcieplejszym miejscem w Polsce. Na termometrach jest już ponad 30 stopni Celsjusza. Możliwe jednak załamanie pogody - IMGW ostrzega przed gwałtowną burzą.

Upał w Warszawie (autor: EWELINA LACH)

To przedsmak bardzo upalnych dni na Mazowszu - podkreśla Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś na termometrach ponad 30 stopni Celsjusza.

- Dzisiaj temperatura maksymalna wyniesie od 30 stopni na północy województwa do około 32 w jego centralnej części i na południu. Ale uwaga, dzisiaj będą po południu występować burze, którym towarzyszyć mogą intensywne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 80 km/h -



- Miejscami może pojawić się grad o średnicy znacznej, bo do 5 cm. Burze w pierwszych godzinach nocnych powoli będą opuszczać obszar województwa, ale jeszcze mogą występować przelotne opady deszczu do około 15 mm i silniejsze porywy wiatru. Noc przyniesie wytchnienie, ponieważ temperatura powietrza spadnie. Wyniesie około 13 do 16 stopni na Mazowszu - dodaje Szewczak.

Nasza reporterka Beata Głozak zapytała siedlczan, jakie znają sposoby na radzenie sobie z upałami.

W czwartek i piątek do 27 stopni. Możliwe także przelotne opady deszczu. W weekend znowu upał - w sobotę do 32 stopni, a w niedzielę nawet 35 stopni.

