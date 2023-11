Bezpieczniej w Warszawie. W tym roku na drogach zginęło najmniej osób od 40 lat RDC 08.11.2023 06:11 Przez pierwszych 10 miesięcy 2023 r. na warszawskich ulicach zginęło 17 osób — wynika ze wstępnych danych. W tym samym okresie ubiegłego roku — zdecydowanie najbezpieczniejszego pod tym względem odkąd zbieramy dane — ofiar śmiertelnych było 29 — poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

Od początku roku na stołecznych ulicach zginęło 17 osób, to najmniej od 40 lat (autor: ZDM/X)

Ubiegłoroczne statystyki wypadkowe w stolicy, pierwsze od trzech lat, które nie były zaburzone przez zachowania związane z pandemią, przyniosły najlepsze pod tym względem liczby odkąd są dostępne dane, czyli od czterech dekad. W całym 2022 r. na warszawskich ulicach zginęły 33 osoby. Z tego to końca października – 29.

Do końca października tego roku ofiar wypadków było 17, czyli o ponad 40 proc. mniej w stosunku do liczby zdarzeń sprzed roku. Wśród tegorocznych wypadków śmiertelnych zaledwie 6 dotyczy pieszych (w zeszłym roku między początkiem stycznia a końcem października było ich 12). Zginęło też czterech motocyklistów (przed rokiem – 8), którzy wciąż stanowią nieproporcjonalnie dużą, w stosunku do udziału w ruchu, grupę ofiar.

Co jest przyczyną spadku liczby wypadków?

Zarząd Dróg Miejskich ocenił, że pierwszą z przyczyn spadku liczby wypadków śmiertelnych są niedawne zmiany w prawie, czyli znaczący wzrost wysokości mandatów za najczęstsze wykroczenia drogowe i nadanie pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych. Obie zmiany były intensywnie omawiane w mediach, co pośrednio upowszechniło wiedzę o zachowaniu na drodze.

Warto jednak pamiętać, że mandaty „podrożały” już w styczniu 2022 r. a uprzywilejowanie pieszych wprowadzono do przepisów w czerwcu 2021 r. Bezpośredni wpływ obu zmian był widoczny już w zeszłorocznych statystykach — wyjaśnili drogowcy.

Drugą przyczyną, według ZDM, są konsekwentne zmiany w infrastrukturze drogowej wprowadzane od kilku lat w Warszawie.

„Poza szeregiem innych, w ZDM najczęściej podkreślamy efekty przeprowadzonego w latach 2016-20 kompleksowego audytu przejść dla pieszych (wszystkich 4093 zebr bez sygnalizacji na zarządzanych przez nas ulicach) i zmiany poprawiające bezpieczeństwo na kolejnych z nich – około stu rocznie. Kilkaset zebr rocznie zyskuje nowe oświetlenie, dzięki czemu są bezpieczniejsze po zmroku” — dodali drogowcy.

🧵 Według wstępnych danych przez pierwsze dziesięć miesięcy 2023 r. na warszawskich ulicach zginęło 17 osób. W tym samym okresie ubiegłego roku – zdecydowanie najbezpieczniejszego pod tym względem odkąd zbieramy dane – ofiar śmiertelnych było 29. pic.twitter.com/w2HxRolFhs — ZDM Warszawa (@ZDM_Warszawa) November 7, 2023

Przerażające dane

Drogowcy pokazali też wcześniejsze statystyki, które pokazują przerażające dane. W 1993 r. na warszawskich ulicach w wypadkach drogowych zginęła rekordowa liczba osób - 314 osób.

Na początku lat dwutysięcznych coroczna liczba ofiar wypadków oscylowała w granicach 120-130 rocznie. To oznaczało, że średnio w każdym miesiącu ginęło na ulicach dziesięć osób.

„Tegoroczne statystyki mogą się jeszcze zmienić, dlatego określiliśmy je jako wstępne. Policja w statystykach wypadkowych uwzględnia osoby, które zmarły w wyniku obrażeń do 30 dni po wypadku. Rzadziej, choć też się tak zdarza, śledztwo wykazuje, że osobę błędnie zakwalifikowano jako ofiarę wypadku, np. w sytuacji, gdy kierowca doznał ataku serca za kierownicą. Dlatego pełny raport o bezpieczeństwie ruchu drogowego przygotowujemy zawsze wiosną kolejnego roku” — przekazali drogowcy.

📰 Ale nie trzeba się cofać aż do ubiegłego wieku. Wycinki prasowe z początku lat dwutysięcznych odnotowują poprawę bezpieczeństwa, bo coroczna liczba ofiar wypadków oscylowała w granicach 120-130. To oznaczało, że średnio w każdym miesiącu ginęło na ulicach dziesięć osób! pic.twitter.com/XmrNB7LRY8 — ZDM Warszawa (@ZDM_Warszawa) November 7, 2023

