P. Gliński: To poprawi jakość życia. Trzy miliardy złotych od rządu dla Warszawy RDC 07.09.2023 13:26 Trzecia linia metra wciąż jest w planach. 1,5 miliarda złotych chce dołożyć rząd do tej inwestycji – powiedział w czwartek minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Dodał, że kolejną inwestycją w stolicy, której realizację chce wesprzeć rząd, to m.in. wewnętrzna obwodnica Warszawy.

Konferencja ministra Piotra Glińskiego w Warszawie (autor: Szymon Pulcyn/PAP)

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wziął udział w konferencji prasowej poświęconej rządowemu programowi wsparcia rozwoju Warszawy.

Piotr Gliński wskazał, że jest to program, który nawiązuje do wizji rozwoju Warszawy prof. Lecha Kaczyńskiego. – Gdy był prezydentem Warszawy, opracował zarówno wizję, jak i programy. Wtedy ten program był do roku 2020. Gdyby kontynuowano te plany, te projekty i te prace to do roku 2020 inwestycje, o których dzisiaj mówiły wciąż w sensie perspektywicznym, byłyby zrealizowane – powiedział.

Zaznaczył, że chodzi m.in. o trzecią linię metra. – Wciąż jest w planach. Wciąż nie jest zrealizowana. 1,5 mld złotych rząd chce dołożyć do tej inwestycji – zaznaczył Gliński.

Dodał, że inwestycje muszą być realizowane razem z urzędem miasta. – My chcemy w formie dotacji celowych przekazać te pieniądze z budżetu centralnego na potrzeby Warszawy – powiedział Gliński.

Pieniądze od rządu dla Warszawy

Minister wskazał, że druga inwestycja niebywale potrzebna w stolicy to wewnętrzna obwodnica Warszawy od ronda Wiatraczna do ronda Żaba, na którą rząd zamierza przeznaczyć około miliarda złotych.

– Rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz, jak i kolejny prezydent Warszawy zapowiadali budowę obwodnic. Kiedyś była mowa o pięciu obwodnicach zewnętrznych i wewnętrznych. To jest podstawa dla funkcjonowania miasta – zauważył Gliński.

Podkreślił, że program rządowy, który w tej chwili jest przedstawiany, ma zrealizować trzy podstawowe cele:

udrożnienie transportu w mieście,

podniesienie jakości życia mieszkańców,

podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy, a także atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej.

– Jest oczywiste, że dzięki tym inwestycjom, o których mówimy, ta jakość życia może się poprawić – dodał podczas konferencji minister.

Czytaj też: Program „Dobry posiłek” dla wszystkich pacjentów polskich szpitali