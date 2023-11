Czy Port Żerański zostanie zabudowany? Kontrowersje wokół inwestycji na warszawskiej Białołęce Jerzy Chodorek 02.11.2023 17:44 Pojawiły się plany zabudowy Portu Żerańskiego. Sprawa wywołuje kontrowersje wśród części mieszkańców, którzy protestują przeciwko inwestycji. Obecnie trwają uzgodnienia z miastem. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, inwestor zamierza złożyć wniosek o uchwałę w tzw. trybie lex deweloper w przyszłym roku.

Czy w okolicy Portu Żerańskiego powstanie nowe osiedle? (autor: Cezary p, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Kontrowersje wokół inwestycji na warszawskiej Białołęce. Sprawa dotyczy planów zabudowy Portu Żerańskiego. Prywatny inwestor zapowiedział tam budowę osiedla.

W audycji „Jest sprawa” białołęcki radny Waldemar Kamiński stwierdził, że tam nie ma miejsca na zabudowę.

— Port Żerański wcale nie jest taki ogromny, jak nam się wydaje. Nie da się tam zmieścić wszystkiego. To jest legenda marketingowa, którą deweloper będzie nam sprzedawał — że tam się wszyscy pomieścimy, że tam wszystko się da, i wszystko będzie zapewnione. To po prostu jest nieprawda — oznajmił Kamiński.

Inwestycja z korzyścią dla mieszkańców?

Na zarzuty odpowiedział urbanista współodpowiedzialny za projekt osiedla — Piotr Sawicki. Stwierdził na antenie Radia dla Ciebie, że z inwestycji skorzystają mieszkańcy Białołęcki.

— Przede wszystkim to, co by miało tam powstać, to oczywiście jest osiedle, ale to również będzie nowe nabrzeże kanału, możliwość dojścia do wody, wypożyczenia tam kajaka. To będzie park o charakterze naturalnym — wyjaśnił Sawicki.

Obecnie trwają uzgodnienia z miastem w sprawie przyszłej inwestycji. Jak dowiedziało się Radio dla Ciebie, inwestor zamierza złożyć wniosek o uchwałę w tzw. trybie lex deweloper w przyszłym roku.

Posłuchaj całej audycji: Jest sprawa Konflikt w sprawie przyszłości Portu Żerańskiego

Czytaj też: Kradzież cennych woluminów z BUW-u. Prokuratura wszczęła śledztwo