Warszawa bezpłatnie wypożyczy sprzęt rehabilitacyjny RDC 04.01.2023 21:38 Na Pradze-Południe rozpoczęła swoją działalność pierwsza miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Pomoce są bezpłatnie udostępniane mieszkańcom Warszawy - poinformował w środę stołeczny ratusz.

Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego (autor: UM Warszawa)

- Bardzo się cieszę, że możemy mieszkańcom bezpłatnie udostępniać urządzenia, które często są im niezbędne w procesie powrotu do zdrowia. Osoby potrzebujące sprzętu i spełniające określone kryteria mogą go wypożyczyć na pół roku, w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wydłużenie terminu do roku – do korzystania z wypożyczalni zachęcała wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

W ofercie dostępnych jest m.in. kilkanaście elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych, podnośniki kąpielowo-transportowe, pionizatory elektryczne, różnego typu wózki dla osób z niepełnosprawnościami, balkoniki, koncentratory tlenu i rowery rehabilitacyjne.

Jak wypożyczyć sprzęt?

Wypożyczyć sprzęt mogą mieszkańcy Warszawy, którzy złożą wniosek oraz posiadają zaświadczenie od lekarza, wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu.

Jak zaznaczył ratusz, dodatkowo wnioskodawca musi spełniać jedno z poniższych kryteriów: być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania; posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz korzystać z usług asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Aby wypożyczyć sprzęt należy wypełnić wniosek oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa", wysłać pocztą na adres CUS: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa lub przez Epuap na adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP.

Więcej informacji na temat funkcjonowania wypożyczalni znajduje się na stronie: www.wsparcie.um.warszawa.pl oraz pod nr. tel. 22 277 49 70.

Sprzęt rehabilitacyjny i medyczny do utworzenia ogólnowarszawskiej wypożyczalni został kupiony w ramach projektu pn. "Opiekuńcza Warszawa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

