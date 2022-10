W tym roku we Wszystkich Świętych wyjedzie 100 autobusów mniej RDC 31.10.2022 09:15 W dniu 1 listopada na stołeczne ulice wyjedzie 100 autobusów mniej niż rok temu. Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczy to przeorganizowaniem tras linii cmentarnych.

W tym roku wyjedzie we Wszystkich Świętych wyjedzie 100 autobusów mniej (autor: ZTM)

"W zeszłym roku w dniu 1 listopada na ulice wyjechało około 1500 autobusów, w tym roku będzie ich około 1400. Ta liczba to nie tylko linie cmentarne, ale również wzmocnienia na regularnych trasach" - powiedział rzecznik ZTM Tomasz Kunert. Wyjaśnił, że takie oszczędności wynikły z przeorganizowania ruchu na podstawie analizy zachowań pasażerów z lat ubiegłych.

"Przykładowo, w tym roku nie ma pętli dla linii C na ulicy Królewskiej. To dwie linie mniej. Zauważyliśmy w zeszłym roku niskie zainteresowanie tymi liniami, gdyż pasażerowie woleli przemieścić się metrem. To szczególnie ważne teraz gdy otwarto nowe stacje metra na Bródnie, w okolicy cmentarza. Dwie inne linie cmentarne połączyliśmy w jedną. Nie ma też jednej linii, która odjeżdżała z placu Narutowicza. Zamiast niej przedłużyliśmy linię 191 do cmentarza Powązkowskiego." - wyjaśnił Kunert.

Zaznaczył, że doszło do reorganizacji ruchu i to pozwoliło użyć w tym roku mniej autobusów. "W tle mamy oczywiście braki kierowców, ale to nie jest powodem zmian" - podkreślił rzecznik ZTM.

1 listopada na stołeczne ulice wyjadą dodatkowe 22 cmentarne linie autobusowe i 3 linie tramwajowe. Będą również wzmocnione linie regularne pozwalające na swobodne przemieszczanie się między cmentarzami.

