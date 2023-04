Sezon na rower miejski rozpoczęty z przytupem. Najpopularniejsze elektryki Adam Abramiuk 06.04.2023 09:19 Veturilo zaczęło sezon z przytupem – mimo niesprzyjającej pogody miejskie rowery w Warszawie w pierwszym miesiącu działania nowego systemu wypożyczono 10 tysięcy razy częściej niż przed rokiem. Okazało się też, że bardzo dużą popularnością cieszą się rowery elektryczne.

Veturilo w Warszawie (autor: UM Warszawa)

Miesiąc inaugurujący nowy sezon rowerów miejskich w Warszawie był bardzo obiecujący.

– W marcu rowery były wypożyczane 272 tysiące razy. W nowej aplikacji Veturilo zarejestrowało się w marcu prawie 44 tysiące osób. To też sporo liczba. Pamiętajmy, że mówimy o miesiącu, który nie wszystkim kojarzy się z jazdą rowerem, tymczasem rzeczywistość temu przeczy – mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.

Największym hitem jednak okazały się rowery elektryczne, których w systemie jest teraz 300.

– Bardzo popularne były rowery ze wspomaganiem elektrycznym. Stanowią one 10 procent floty, a w marcu przypadało na nie ponad 20 procent wypożyczeń. Mnie to nie dziwi, bo kto przynajmniej raz spróbował przejechać się na Veturilo z takim wspomaganiem, wie, o ile jest to wygodniejsze niż jazda na zwykłym rowerze – zauważa Dybalski.

Najczęściej rowery wypożyczano w Śródmieściu, na Woli, Ochocie i Mokotowie.

Veturilo rozpoczął sezon w Warszawie z 300 stacjami i ponad 3000 rowerami. Miejskie rowery Veturilo w tym roku wprowadziły wiele zmian. Nie trzeba już wpinać jednośladu do zamka na stacji, a po zakończonej jeździe automatycznie zablokuje się tylne koło.

