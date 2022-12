Uwaga: ślisko! Meteorolodzy ostrzegają przed marznącymi opadami deszczu Mariusz Niedźwiecki 02.12.2022 16:09 Obserwowane i prognozowane są słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie marznącej mżawki, później również marznącego deszczu powodujące gołoledź. Strefa opadów będzie przemieszczać się z południowego wschodu na północ i północny zachód. Kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu.

Ostrzeżenia meteo (autor: IMGW)

- Wydaliśmy ostrzeżenia pierwszego stopnia dla prawie całego województwa - ostrzega rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Walijewski.

- Ostrzeżenia już obowiązują w południowej i centralnej części województwa i one będą ważne do jutra do godziny 11. Natomiast te w północnej części województwa obowiązywać będą od godziny 18 do jutra do godziny 10. Także dzisiejszej nocy bardzo niebezpiecznie będzie na chodnikach oraz na drogach ponieważ one będą śliskie - tłumaczy rzecznik.

W nocy z soboty na niedzielę również może wystąpić gołoledź.

Ekspert od doskonalenia jazdy, Marcin Grzebieluch mówi, że podstawową zasadą na drodze w tym wypadku jest mniejsza prędkość, adekwatna do warunków pogodowych.

- Druga, bardzo istotna rzecz to jest przewidywanie sytuacji, czyli trzymanie dosyć dużych odstępów między samochodami, bo moja droga hamowania może się wydłużyć. Przewidywanie tego, że przed skrzyżowaniem może być lód, w związku z tym hamowanie odpowiednio wcześniej. Ale przede wszystkim, to co jest najważniejsze to płynność każdego działania. Płynnie przyspieszam, płynnie hamuję - radzi ekspert.

Alerty przed marznącymi opadami będą obowiązywać do jutra do godziny 11:00.

Czytaj też: Transmisja online zamiast wycieczki po ZOO w Płocku