Utrudnienia w związku z 32. Biegiem Powstania Warszawskiego RDC 29.07.2023 12:12 W sobotę na stołeczne ulice wybiegną uczestnicy 32. Biegu Powstania Warszawskiego. Kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej czekają utrudnienia - poinformował stołeczny ratusz. Obie trasy biegu – na dystansie 5 i 10 kilometrów – powiązane są z miejscami symbolicznymi dla powstańczego zrywu. Start zlokalizowany został na placu Krasińskich w sąsiedztwie pomnika Powstania Warszawskiego. Linia mety ponownie pojawi się na ulicy Konwiktorskiej.

31 BIEG POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (autor: Radek Pietruszka)

Zawodnicy, rywalizujący na krótszym dystansie, wystartują jako pierwsi o godzinie 20.30

Pół godziny później starter da znak do rozpoczęcia zmagań na dziesięć kilometrów. Zawodnicy na dłuższym dystansie pobiegną ulicami: Miodową, Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Karową Browarną, Topiel, Kruczkowskiego, Rozbrat, Górnośląską, Solec, Wioślarską (zachodnia jezdnia Wisłostrady), Ludną, Solec, Dobrą, Karową, Wybrzeżem Kościuszkowskim i Wybrzeżem Gdańskim (zachodnia jezdnia Wisłostrady) do ulicy Sanguszki i mety zlokalizowanej w sąsiedztwie stadionu Polonii. Uczestnicy zmagań na pięć kilometrów po zbiegnięciu ulicą Karową skręcą w Bednarską, a następnie ulicą Wiślaną dobiegną do Dobrej i skierują się w stronę mety.

Pierwsze zmiany w ruchu zaczną obowiązywać w sobotę, 29 lipca, o godzinie 17

Wówczas z ruchu będzie wyłączony plac Krasińskich. Godzinę później zamknięte zostaną ulice Konwiktorska oraz Sanguszki. Od około godziny 19 z ruchu zostanie wyłączona ulica Bonifraterska – nie będzie można na nią wjechać także z dróg poprzecznych. O godzinie 19.30 zamknięta zostanie ulica Zakroczymska – po obu stronach Konwiktorskiej. Auta od strony Cytadeli Warszawskiej będą kierowane w ulicę Szymanowską do Słomińskiego.

W godzinach 20-20.30 stopniowo wyłączane z ruchu będą pozostałe ulice, którymi poruszać się będą biegacze, a drogi dochodzące do trasy biegu staną się ślepe. Jako ostatnia, o godzinie 21, zostanie zamknięta ulica Rozbrat.

Z powodu rywalizacji na około dwie godziny zamknięta zostanie jezdnia mostu Świętokrzyskiego prowadząca do Śródmieścia, a zachodnia jezdnia Wisłostrady (w kierunku Mokotowa) będzie nieprzejezdna od ulicy Krasińskiego do węzła z Trasą Łazienkowską.

Wyłączony fragment arterii będzie można objechać jadąc ulicami: Krasińskiego, plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, Marszałkowska, Waryńskiego, Trasa Łazienkowska, most Łazienkowski. Dalszy objazd poprowadzi Trasą Armii Krajowej, aleją Prymasa Tysiąclecia, Alejami Jerozolimskimi, Sokołowskiego "Grzymały", Wawelską do Trasy Łazienkowskiej.

Objazdy dla kierowców

Objazd dla zamkniętych ulic Bonifraterskiej, placu Krasińskich i Miodowej będzie poprowadzony ulicami Andersa przez plac Bankowy do Marszałkowskiej.

Dodatkowo kierowcy nie zjadą z mostu Poniatowskiego na ulicę Wioślarską, nie będą też mogli zjechać z mostu Śląsko-Dąbrowskiego w ulicę Grodzką. Jadący Wisłostradą w kierunku Bielan nie skręcą w Ludną, Nowy Zjazd i Grodzką, ale będą mogli zjechać na most Poniatowskiego. Jadący Nowym Zjazdem nie skręcą przy Mazowieckim Centrum Stomatologii w prawo, czyli w stronę Wilanowa.

Ratusz przekazał, że ulice będą sukcesywnie otwierane w miarę, jak ostatni zawodnicy będą je opuszczali. Ruch będzie wracał na drogi stopniowo – około godziny 21.30 w rejonie ulicy Miodowej; bliżej godziny 22 w rejonie Śródmieścia Północnego, a przed godziną 22.30 na Powiślu, Wisłostradzie i moście Świętokrzyskim. Do godziny 23 potrwa demontaż startu na placu Krasińskich, a ulica Sanguszki będzie zamknięta dla ruchu do około godziny 23.30. Jako ostatnia udrożniona zostanie Konwiktorska. Samochody będą mogły nią pojechać dopiero w niedzielę, 30 lipca, około godziny 2.

Od godziny 18 na ulicach na trasie biegu zacznie obowiązywać zakaz zatrzymywania się i postoju

Ograniczenia te będą obowiązywały także na wyznaczonych miejscach postojowych oraz na parkingu na placu Teatralnym. Przez kilka godzin niemożliwy będzie także wyjazd z miejsc parkingowych między innymi przy ulicach Wiślanej, Gęstej czy Radnej. Dodatkowo w godzinach od 20 do 22.30 nie będzie dojazdu do parkingu Zarządu Terenów Publicznych przy ulicy Bugaj. Z kolei wyjazd z tego placu postojowego będzie możliwy wyłącznie w ulicę Grodzką. W godzinach 20.30-22.30 kierowcy nie wyjadą także na ulicę Solec z parkingu ZTP przy alei 3 Maja, pod estakadami mostu Poniatowskiego.

- Wraz z rozpoczęciem przygotowań do imprezy i zamykaniem kolejnych ulic, na tarasy objazdowe etapowo będą kierowane autobusy linii: 100, 106, 108, 111, 116, 118, 127, 128, 162, 166, 175, 178, 180, 185, 222, 503, 517 i 518 - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

