Utrudnienia w warszawskim Śródmieściu w związku z Orszakiem Trzech Króli

Dziś śródmiejskimi ulicami przejdzie tradycyjny Orszak Trzech Króli. Od godz. 11.30 do 13, zamknięty będzie dla ruchu fragment ul. Królewskiej oraz placu Piłsudskiego. W czasie przedłużonego weekendu Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat ponownie staną się deptakiem - poinformował stołeczny ratusz.

Utrudnienia w Śródmieściu w związku z Orszakiem Trzech Króli (autor: WTP)

Orszak wyruszy z placu Zamkowego o godz. 12. Uczestnicy przejdą Krakowskim Przedmieściem, a następnie skręcą w ul. Królewską, by dotrzeć do placu Piłsudskiego. Od ok. godz. 11.30 do 13 zamknięte zostaną: ul. Królewska – na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do pl. Piłsudskiego oraz pl. Piłsudskiego – od Królewskiej do Ossolińskich.

Jadący ul. Królewską dojadą wyłącznie do Pasażu Niżyńskiego, a z ul. Wierzbowej będzie można pojechać do ul. Focha. Dodatkowo, 6 stycznia, z parkowania zostaną wyłączone również miejsca postojowe na ul. Królewskiej – od Krakowskiego Przedmieścia do placu Piłsudskiego.

Autobusy na objazdach

"W przypadku braku możliwości przejazdu w rejonie placu, autobusy linii 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające przez ul. Marszałkowską, w kierunku pl. Bankowego" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Od piątku do niedzieli (6-8 stycznia), Trakt Królewski – od palmy na rondzie de Gaulle’a do placu Zamkowego – znów będzie pełnił rolę spacerową. Ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodowego, ale dopuszczony będzie ruch rowerów. Objazdami kursować będą autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44.

"To ostatni raz, w tym sezonie zimowym, kiedy Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat staną się deptakiem. Świąteczne, świetlne ozdoby będzie można jednak podziwiać znacznie dłużej, do pierwszych dni lutego" - przekazał ratusz.

