Utrudnienia na Warszawskim Węźle Kolejowym w związku z opadami śniegu RDC 11.12.2022 15:16 Padający od rana śnieg spowodował utrudnienia na obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego. Dotknęły one wszystkich przewoźników. Niektóre pociągi mogą być odwołane, skrócone lub opóźnione. Opóźnienia pociągów mogą ulegać zmianie.

Utrudnienia na Warszawskim Węźle Kolejowym w związku z opadami śniegu (autor: FLICKR)

"W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi, występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i S2 oraz pociągów KM na linii średnicowej na odcinku Warszawa Zachodnia <> Warszawa Wschodnia" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1, S2 i S3 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 60 minut. Ponadto, pociąg SKM: linii S1 nr 97238/9 ze stacji Otwock (odjazd o godz. 14.05) do stacji Pruszków został odwołany w całej relacji, linii S1 nr 99546/7 ze stacji Pruszków (odjazd o godz. 16.15) do stacji Otwock został odwołany w całej relacji, linii S2 nr 99934/5 ze stacji Sulejówek Miłosna (odjazd o godz. 13.09) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany w całej relacji, linii S2 nr 99834/5 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 14.31) do stacji Sulejówek Miłosna został odwołany w całej relacji.

"Oczekujemy na dalsze informacje od zarządcy infrastruktury, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Niezwłocznie poinformujemy państwa o wszelkich zmianach i uaktualnieniach dotyczących tej sytuacji" - poinformowała Szybka Kolej Miejska.

Trudne warunki na drogach

Śnieg utrudnia też życie kierowcom i pieszym. Służby nie nadążają odśnieżać zarówno jezdni, jak i chodników. Jak przekazała podkom. Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji, doszło do kilku kolizji.

Ruch w całej Warszawie odbywa się wolno, zarówno na mniejszych uliczkach jak i drogach ekspresowych. Ciężko podróżuje się w okolicach galerii handlowych, warszawiacy wykorzystują fakt, że dzisiejsza niedziela jest handlowa.

Służby miejskie od rana walczą na ulicach ze śniegiem. Na ulicach pracuje 170 posypywarek Zarządu Oczyszczania Miasta, które odśnieżają ok. 1600 km dróg, którymi kursują miejskie autobusy. 42 pługosolarki oczyszczają mosty, wiadukty, podjazdy i zjazdy we wszystkich dzielnicach.

Czytaj też: Trudne warunki na drogach Mazowsza. Kilka kolizji w okolicach Warszawy