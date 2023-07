Wielkie święto Starego Miasta. Dziś rozpoczęcie 70. Urodzin Starówki Cyryl Skiba 21.07.2023 14:58 Warszawska Starówka obchodzi swoje 70. urodziny. Z tej okazji zaplanowano trzy dni świętowania. Na uczestników czeka 90 wydarzeń, w których weźmie udział 30 warszawskich instytucji. Propozycji jest bardzo dużo, dzięki zaangażowaniu licznie działających na Starym Mieście organizacji, które połączyły siły. — Głównym elementem programu jest zrobienie tego razem i to jest dla nas ważne w tej opowieści — mówi współorganizator Grzegorz Lewandowski.

70. Urodziny Starówki to trzy dni pełne atrakcji (autor: Stołeczne Biuro Turystyki/warsawtour.pl)

70. Urodziny Starówki rozpoczną się już dziś i potrwają do 23 lipca. To trzy dni z aż 90 wydarzeniami, w których weźmie udział 30 warszawskich instytucji.

Wydarzenia muzyczne, potańcówki, oprowadzania, wystawy, warsztaty, filmy, spacery, gry miejskie i nie tylko, będą dostępne co kilka kroków.

Agnieszka Trepkowska z Muzeum Warszawy podkreślała na naszej antenie, że organizatorzy, budując program, chcieli przyciągnąć mieszkańców do tej bardzo turystycznej część miasta.

— Coś, co rzeczywiście przyciągnie nie tylko turystów, ale właśnie warszawiaków, żeby przyszli na Starówkę, żeby zapoznali się z historią, ale też spojrzeli inaczej na tę przestrzeń, na architekturę no i na to co można w tej chwili na starówce robić — mówiła Trepkowska.

Wspólne dla warszawskiej Starówki

Współorganizator Grzegorz Lewandowski zaznaczał, że propozycji jest bardzo dużo, dzięki zaangażowaniu bardzo licznie działających na starówce organizacji, które połączyły siły.

— Głównym elementem programu jest zrobienie tego razem i to jest dla nas ważne w tej opowieści, że zdecydowana większość instytucji kultury i organizacji pozarządowych, które na starówce na co dzień coś robią, włączyły się do programu — podkreślił Lewandowski.

Więcej informacji i pełen program dostępny jest na stronie www.urodzinystarowki.pl.

22 lipca 1953 roku oddano do użytku Rynek Starego Miasta wraz z częścią staromiejskich ulic. Chociaż prace rekonstrukcyjne trwały przez kolejne dziesięciolecia, ta data stanowi symboliczne zwieńczenie pierwszego etapu odbudowy nie tylko Starego Miasta, lecz także całej Warszawy.

Posłuchaj całej audycji: Południe z Animuszem „70. Urodziny Starówki! Wielkie święto Starego Miasta”

Czytaj też: Mazowieckie placówki kultury za złotówkę dla osób z niepełnosprawnościami