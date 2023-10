Udawał manekina, żeby okraść centrum handlowe Cyryl Skiba 18.10.2023 16:06 Policjanci ze Śródmieścia postawili zarzuty mężczyźnie podejrzanemu o kradzieże i włamania. 22-latek z torebką w ręku zamarł w bezruchu, udając manekina na tle witryny sklepowej. Chciał w ten sposób uniknąć zdemaskowania go przez kamery. Kiedy poczuł się już bezpieczny, ruszył „na łowy”.

3 Udawał manekina, żeby okraść centrum handlowe (autor: KSP)

22-letni mężczyzna zamieniał się w manekina, żeby po zamknięciu galerii handlowej móc w spokoju okradać sklepy. W końcu został dostrzeżony przez pracowników ochrony i trafił w ręce policji. Na razie w areszcie spędzi 3 miesiące.

- Po zamknięciu galerii handlowej mężczyzna okradł „wyspę” z biżuterią. Innego dnia, również po zamknięciu centrum handlowego, najadł się do syta w jednym z barów, a potem wymienił swoje ubrania na nowe wślizgując się do sklepu pod stalową kurtyną. Kiedy znowu zgłodniał, wrócił do baru na kolejny posiłek - mówi Robert Szumiata z Komendy Stołecznej Policji.

Szczęście jednak w końcu go opuściło, został ujęty przez pracowników ochrony, którzy wezwali na miejsce policję. Wiadomo już, że 22-latek ma też na swoim koncie kradzieże i włamania w innej galerii. Za te wszystkie przestępstwa mężczyźnie grozi teraz do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: RDC Autor: Cyryl Skiba/PL