Uczniowie stołecznej „Kolejówki” będą mieć praktyki w Budimexie. Jest umowa o współpracy Przemysław Paczkowski 03.03.2023 06:22 Będą praktyki, szkolenia i konferencje naukowe. Budimex będzie współpracować z Technikum Kolejowym nr. 7 w Warszawie. Uczniowie skorzystają z wiedzy i doświadczenia inżynierów, wezmą udział w stażach na ponad 200 budowach realizowanych przez firmę w Polsce.

Technikum Kolejowe nr. 7 w Warszawie (autor: Technikum Kolejowe)

- Ze współpracy płyną same korzyści - mówi dyrektorka technikum Agnieszka Borkowska-Gut. - W większości są to zajęcia praktyczne. Te, które w szkole mogą być realizowane, ale w mniejszym wymiarze, natomiast te na terenie firmy - pełny wachlarz możliwości, różnych miejsc, gdzie uczeń może tę wiedzę, a przede wszystkim praktykę pozyskiwać. To doświadczenie nabywać właśnie w miejscu formalnego zakładu pracy - tłumaczy.





- Jako uczniowie, możemy zdobywać doświadczenie - mówi przewodniczący samorządu uczniowskiego Jakub Madejczyk. - Z perspektywy samej współpracy, to jest dla nas korzystne, ponieważ mamy kolejne miejsca przyszłościowej pracy czy też kolejne miejsca, w których możemy odbywać praktyki. Obserwując pracę całej firmy Budimex i tego, jak to wygląda, mam wrażenie, że jest to bardzo korzystne i bardzo dużo może wnieść do życia tej szkoły - wskazuje.

Wyszkoleni absolwenci to też korzyść dla firmy, która potrzebuje rąk do pracy.

Do 2030 roku modernizacja i budowa nowej infrastruktury kolejowej ma osiągnąć wartość 100 mld zł. W ciągu najbliższych lat na praktyki zawodowe trafi kilkudziesięciu absolwentów i uczniów szkół.

Czytaj też: Każda firma chętna odbudowywać Ukrainę, znajdzie coś dla siebie. Dziennikarz Piotr Bera w RDC o potencjale polskich przedsiębiorców