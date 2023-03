Uczniowie środmiejskiej podstawówki z nowoczesną halą sportową. Jest umowa na budowę Adrian Pieczka 21.03.2023 08:36 Nowoczesna hala sportowa podzielona na trzy sektory, do tego siłownia, sala fitness i przestrzeń sensoryczna dla najmłodszych. Już za niecałe dwa lata obiekt powstanie przy Szkole Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie. Umowa na budowę jest już podpisana.

Nowa hala sportowa przy szkole w Śródmieściu (autor: UM Warszawa)

Burmistrz dzielnicy Śródmieście Aleksander Ferens podkreśla, że to bardzo ważna inwestycja.

– W szkole sportowej wreszcie będą warunki do trenowania – mówi. - Byście państwo widzieli tę maleńką salę sportową wewnątrz. Widać, że tam może jedna grupa ćwiczyć jednocześnie. A potrzeba jest przynajmniej dla 15 grup sportowych - tłumaczy.



Obecnie w szkole uczy się ponad 500 uczniów w 15 oddziałach sportowych.

– Obiekt będzie tętnić życiem – mówi dyrektorka szkoły Beata Orczyk. - Będą korzystali z niej nasi sportowcy, ale również uczniowie klas ogólnych. Piękna hala, pomieszczenia dodatkowe, mini centrum przygotowania motorycznego, sala do fitnessu, sala do tenisa stołowego. Będziemy również mieli salę do terapii sensorycznej - wyjaśnia.



Hala o powierzchni 3,5 tys. m2 ma zostać oddana pod koniec przyszłego roku.

