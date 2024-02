„Trzeźwy kierowca 2024”. Weekendowa akcja policji na stołecznych drogach RDC 17.02.2024 13:29 W sobotę i niedzielę policjanci ze stołecznej drogówki prowadzą akcję "Trzeźwy Kierowca 2024". Wzmożone kontrole mają wyeliminować nietrzeźwych kierujących i tym samym poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

„W związku z działaniami pn. Trzeźwy kierowca 2024, policjanci podejmują wzmożone czynności wobec kierujących pojazdami. Przebadanie jak największej liczby osób, prowadzi do wyeliminowania nietrzeźwych kierujących z ruchu, a co za tym idzie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych i poprawę bezpieczeństwa” - informuje policja na swojej stronie internetowej.

Stan po użyciu alkoholu to stan, w którym stężenie alkoholu w organizmie wynosi więcej niż 0,2 promila, a nie więcej niż 0,5 promila. Stan nietrzeźwości to stan, kiedy stężenie alkoholu wynosi więcej niż 0,5 promila.

Jakie kary grożą kierowcom?

Według przepisów za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozi 15 pkt karnych i do 2 lat pozbawienia wolności. A przy recydywie, nawet do 5 lat. Z kolei kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka jest zagrożone 15 pkt karnymi i aresztem albo grzywną nie mniejszą niż 2,5 tys. zł (do 30 tys. zł).

Za kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka grozi w stanie nietrzeźwości od 2,5 tys. zł kary, a w stanie po użyciu nie mniej niż 1 tys. zł.

