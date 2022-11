Trzeci pas na Czerniakowskiej ponownie przejezdny. "Wypełniliśmy ubytek po podmyciu wodami gruntowymi" Cyryl Skiba 25.11.2022 07:58 Wrócił ruch trzema pasami na skrzyżowaniu Czerniakowskiej z Gagarina w kierunku Wilanowa. MPWiK zakończyło prace związane z odtworzeniem nawierzchni, która w ubiegłym tygodniu została podmyta przez wody gruntowe przy budowie kolektora ściekowego.

Trzeci pas na Czerniakowskiej ponownie przejezdny (autor: MPWiK)

- Wypełniliśmy ubytek powstały przez podmycie wodami gruntowymi. Zostało zmienione oznakowanie poziome. Przepraszamy kierowców za dotychczasowe utrudnienia, dziękujemy za zrozumienie. Nadal jednak prosimy o rozważną jazdę w okolicach budowy, ponieważ wciąż obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu - informuje rzecznik wodociągowców Marek Smółka.





Równocześnie, od maja wyłączona jest jedna jezdnia Gagarina, w związku z budową kolektora i linii tramwajowej.

Do podmycia jezdni ulicy Czerniakowskiej doszło we wtorek. - W trakcie prac związanych z budową kolektora Mokotowskiego Bis doszło do podmycia jezdni przez wody gruntowe - informował wcześniej rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka. Zamknięcie jednego pasa ruchu spowodowało gigantyczne korki na ul. Czerniakowskiej.

