Wytypował ofiarę w tramwaju. Areszt dla 46-latka za kradzież telefonu RDC 31.03.2023 08:22 46-latek miał ukraść telefon w tramwaju. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Woli i tymczasowo aresztowany. Według ustaleń policjantów zatrzymany miał wcześniej wytypować swoją ofiarę.

Kradzież w tramwaju na Woli (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Pexels)

W związku z kradzieżą w jednym ze stołecznych tramwajów zatrzymano 46-letniego mężczyznę.

Na policję zgłosiła się kobieta, która powiadomiła o kradzieży swojego telefonu komórkowego. – Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca w tramwaju wytypował swoją ofiarę – przekazała rzeczniczka miejscowej policji Marta Sulowska.

– W godzinach porannych panował spory tłok. Sprawca wykorzystując sytuację i nieuwagę pokrzywdzonej skradł jej telefon komórkowy z kieszeni kurtki, po czym na przystanku wysiadł. Kiedy kobieta zorientowała się, że została okradziona, powiadomiła o zdarzeniu policjantów – wyjaśniła Sulowska.

Od poszkodowanej zostało przyjęte zawiadomienie, a do śledztwa włączyli się operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu z Woli. Niedługo po tym przy współpracy ze stołecznymi wywiadowcami doszło do zatrzymania mężczyzny w Śródmieściu.

– 46-latek wychodził z tramwaju, wpadł prosto w ręce wywiadowców i został doprowadzony do komendy na Woli – dodała rzeczniczka.

Po zatrzymaniu 46-latek trafił później do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola. – Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Na wniosek prokuratora decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na dwa miesiące. – Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności – dodała prokurator.

Uwaga na kieszonkowców

– Apelujemy szczególnie, aby w gorącym okresie świątecznym uważać podczas zakupów w sklepach, na targowiskach, przy bankomatach, nie pozostawiać wartościowych przedmiotów w samochodach. Podczas pobytu w centrach handlowych lub środkach komunikacji miejskiej pilnować własnych torebek i kieszeni. Torebki warto przytrzymywać dłonią, portfele nosić w wewnętrznych kieszeniach marynarek, kurtek, płaszczy. Wtedy kieszonkowiec przestaje się nami interesować – zaapelowała Marta Sulowska.

– Warto też pamiętać, aby podczas pakowania zakupów nie pozostawiać portmonetek i toreb bez kontroli. Taką sytuację mogą wykorzystać przestępcy – przypomniała policjantka.

