Tona substancji do produkcji narkotyków w przesyłce lotniczej z Chin RDC 26.01.2023 07:21 Funkcjonariusze mazowieckiej KAS wykryli tonę prekursorów, które mogły być wykorzystane do produkcji ponad trzech ton narkotyków - poinformowała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.

Tona substancji do produkcji narkotyków w przesyłce lotniczej z Chin (autor: IAS)

Prekursory do produkcji narkotyków funkcjonariusze znaleźli w przesyłce lotniczej z Chin. - Towar znajdował się na dwóch paletach w 25 kartonach. Wewnątrz kartonów były papierowe worki z białym proszkiem. Zgodnie z dokumentami miały zawierać fosforan potasu, wykorzystywany jako nawóz lub dodatek do żywności - wyjaśniła Justyna Pasieczyńska.

Substancje do produkcji nawet trzech ton narkotyków

- Badania zatrzymanej substancji w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziły, że jest to glicydan BMK w postaci soli, prekursor stosowany do produkcji amfetaminy. Z takiej ilości substancji można wyprodukować ponad trzy tony narkotyków - podała. Dodała przy tym, że czarnorynkowa wartość zatrzymanego towaru to 5 mln zł.

Rzeczniczka szef KAS zaznaczyła, że zgodnie z przepisami, każdemu, kto przewozi, kupuje lub przechowuje prekursory i zamierza wykorzystać je do produkcji narkotyków grozi kara grzywny i do pięciu lat więzienia.

- Sprawę prowadzi policja, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie - dodała.

