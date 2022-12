To już ostatni miesiąc na wymianę kopciucha w Warszawie

Zgodnie z mazowiecką uchwałą antysmogową, używanie pieca bezklasowego od 1 stycznia 2023 r. w będzie zabronione. Osoby, które nie zastosują się do nowych przepisów, muszą się liczyć z upomnieniem, mandatem do 500 zł albo grzywną nawet do 5 tys. złotych.