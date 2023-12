Połączenie ulic Światowida z Modlińską otwarte. Jest nowy buspas i inna trasa autobusu 900 RDC 20.12.2023 16:11 W środę, 20 grudnia, otwarte zostało północne połączenie ulicy Światowida z Modlińską na Białołęce. Równocześnie uruchomiony został nowy odcinek buspasa. Zmieni się trasa autobusu linii 900 – poinformował stołeczny ratusz.

Nowa Modlińska (autor: ZDM Warszawa)

Zakończyła się budowa ok. 130 m odcinka ulicy Światowida oraz jej połączenia z Modlińską. Nowa jezdnia ma dwa pasy ruchu – z poszerzeniem przed nowym skrzyżowaniem do trzech. Dwa z nich są przeznaczone do skrętu w prawo (w stronę ulicy Jagiellońskiej), a jeden do skrętu w lewo (w stronę granicy miasta). Na jezdnię w przeciwnym kierunku składają się dwa pasy ruchu. Z ulicy Modlińskiej z kierunku Jagiellońskiej można skręcić w Światowida dwoma pasami a od północy jednym.

Zarówno na ul. Światowida, jak i na Modlińskiej powstały nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe (po północnej stronie skrzyżowania) oraz sygnalizacja świetlna. Wybudowane zostały chodniki i nowe przystanki autobusowe – jeden na ulicy Modlińskiej w kierunku Żerania, za skrętem ze Światowida; drugi na ulicy Światowida – za zjazdem z Modlińskiej. Jest także droga rowerowa, połączona z już funkcjonującą infrastrukturą rowerową na ulicy Modlińskiej.

Zmiany przy Światowida

Zmodernizowano też przepust pod ulicą Światowida, którym płynie woda z Kanału Henrykowskiego. Zrobiony jest z metalowych elementów, a brzegi kanału z gabionów (drucianych klatek) wypełnionych kamieniami. Jest oświetlenie i odwodnienie oraz dużo nowej zieleni – drzew i krzewów (klony, śnieguliczki, pięciornik, tawuła japońska).

Autobusy mogą już korzystać z uruchomionego właśnie buspasa na ulicy Modlińskiej na odcinku od ulicy Aluzyjnej do nowego przystanku autobusowego Winnica 11. „Kolejny fragment, do ratusza dzielnicy Białołęka, zostanie uruchomiony przed Nowym Rokiem i połączy się z już istniejącym na Modlińskiej wydzielonym pasem dla komunikacji miejskiej” – przekazał ratusz.

Najnowszym odcinkiem poruszają się autobusy pięciu linii: 152, 511, 723, 731, N63. „Mogą one, w ciągu godziny, w kierunku centrum przewieźć ponad 2 tys. osób. W godzinach szczytu, między godz. 6 a 8 rano, w ciągu godziny na przystanki przyjeżdża ok. 20 autobusów (co ok. 3–4 minuty)” – wyjaśnił ratusz. Buspas na ulicy Modlińskiej ma już długość ok. 7 km i sięga od Aluzyjnej (czyli niemal od granicy Warszawy) – aż do trasy AK (do ulicy Elektronowej).

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że od 8 stycznia 2024 r. na nową trasę skieruje w dni powszednie autobusy linii 900. Będą kursowały na trasie: Dom Samotnej Matki, Chlubna, Czajki, Przylesie, Animuszu, Prząśniczek, Modlińska, Światowida, Winnica. Na nowym przystanku Winnica 11, za skrzyżowaniem w kierunku ulicy Mehoffera, na żądanie będą się zatrzymywały autobusy linii 511, 723, 731 i N63 – w kierunku pętli Metro Młociny/ Żerań FSO/ Dw. Centralny.

