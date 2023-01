„Takich miejsc w Warszawie już nie ma”. Protest ws. zmian przy Hali Gwardii Adam Abramiuk 10.01.2023 12:07 Aktywiści, restauratorzy i handlarze przeciwni zmianom przy Hali Gwardii w Warszawie. Obawiają się, że teren zostanie przejęty przez dewelopera i miejsce straci swój charakter. Jak informują, miasto prowadzi niejawny przetarg na dzierżawę obiektu na 30 lat.

Co z targowiskiem w Hali Gwardii? (autor: RDC)

Aktywiści zorganizowali happening w obronie bazarku przy Hali Gwardii w Warszawie. Ich zdaniem oddanie targowiska w 30-letnią dzierżawę może doprowadzić do jego likwidacji.

– To miejsce nie może się zmienić – powiedzieli naszemu reporterowi Adamowi Abramiukowi handlarze i klienci.

Miejsce służy nie tylko mieszkańcom, ale też profesjonalnym kuchniom. Od wielu lat zaopatruje się tu m.in. restaurator Aleksander Baron.

– Szalenie ważnej jest to, żebyśmy nie wykluczyli ludzi, którzy tu przychodzą. Ponadto jest to miejsce wyjątkowe i zjawiskowe na skalę europejską. Każdy szef kuchni, który przyjeżdża do Warszawy, jest tu zabierany. Przychodzą tu wycieczki międzynarodowe, to miejsce jest autentyczne, nie chcemy tego zmieniać – mówi Baron.

Stowarzyszenie Miasto jest nasze złoży petycję do ratusza o zmiany w przetargu. Chodzi m.in. o jego ujawnienie. Podpisało się pod nią blisko 6 tys. osób.

