Tajemnicza Ząbkowska. Konserwatorzy odkryli zabytkowe malowidło RDC 13.11.2022 11:43 W trakcie inwentaryzacji ulic Ząbkowskiej, Targowej, Brzeskiej i Kijowskiej specjaliści odkryli wyjątkowe malowidła. Ściany kamienicy przy ul. Ząbkowskiej 12 mają bogate dekoracje.

Odkryte malowidła na Ząbkowskiej 12 (autor: UM Warszawa)

Na trzech ścianach pomieszczenia znajdują się bardzo bogate, wielobarwne wymalowania, które zachowały się w około 60 proc. W niektórych miejscach polichromie są uszkodzone mechanicznie.

W kamienicy zachowały się ślady po dawnych mieszkańcach. Cenną pamiątką są wgłębienia po mezuzach na futrynach drzwi wejściowych na klatkę oraz do mieszkań. Mezuza to pojemnik w formie rurki ze zwitkiem pergaminu. Wchodząc do środka, religijni Żydzi dotykali ręką mezuzy, a następnie ust. Wiadomo też, że w 1926 roku pod tym adresem działał dom modlitwy.

Dom modlitwy czy eleganckie mieszkanie

Odkryte polichromie nie zawierają charakterystycznych motywów dla domu modlitwy. "Zwykle znajdowały się w nim malowidła nawiązujące do Tory czy napisy w języku hebrajskim. Nie można wykluczyć, że takie w tym wnętrzu były, ale się nie zachowały. Ponadto w trakcie badań odsłonięte zostały jedynie fragmenty polichromii, a nie całość" - wyjaśnił stołeczny konserwator.

Czteropiętrowa kamienica wraz z oficyną została wzniesiona około 1900 roku na posesji należącej do Zysia Jurmana. Posiada kilkadziesiąt lokali mieszkalnych i kilka lokali usługowych zlokalizowanych od strony ulicy Ząbkowskiej.

Kamienica ma dwie kapliczki. Mimo iż przed wojną miała żydowskich właścicieli, we wnęce od strony ulicy ustawiono figurę Matki Bożej. Drugą kapliczkę wzniesiono na podwórzu w okresie okupacji, kiedy w kamienicy nie było już żydowskich mieszkańców.

W 1945 roku kamienica przy Ząbkowskiej 12 stała się na podstawie dekretu Bieruta na własnością miasta. W 2001 r. przeszła kompleksową rewitalizację, połączoną z próbą odtworzenia pierwotnego wyglądu.

Czytaj też: Legendarny polski odrzutowiec stanął w Otwocku