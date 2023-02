„Szum słychać nawet 2 km od obwodnicy”. Radni Wilanowa chcą montażu ekranów akustycznych Mariusz Niedźwiecki 07.02.2023 08:49 Radni Wilanowa apelują o montaż ekranów akustycznych przy trasie S2. Południowa Obwodnica Warszawy me zainstalowane osłony, ale tylko na niewielkim odcinku od strony Miasteczka Wilanów. Takich ekranów nie ma np. na wysokości Zawad, ani od południowej strony trasy.

Radni Wilanowa chcą montażu ekranów akustycznych/zdjęcie ilustracyjne (autor: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA)

- Zebraliśmy tysiące podpisów pod petycją - mówi radny dzielnicy Paweł Czarnecki. - Mieszkańcy od praktycznie dwóch lat domagają się tego ekranowania. Mamy tutaj zwiększony poziom hałasu. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zasłania się tym, że to ekranowanie nie może powstać wcześniej niż 12 miesięcy po ostatecznym oddaniu obwodnicy do użytkowania - tłumaczy.





A w grudniu minął rok od uruchomienia POW w pełni.

Dzielnica przeprowadziła w zeszłym roku własne badania, wynajęła w tym celu akredytowane laboratorium. Badania wykazały przekroczenie norm hałasu.

- Na przykład na ul. Sytej na Zawadach to 70 decybeli - mówi radna Urszula Włodarska-Sęk. - Od dwóch lat mamy koszmar. Nawet teraz, w ciągu dnia, słychać ten szum. Taki szum jednostajny jest cały czas. Nie jest to szum morza, nie jest to miły szum. Mamy mnóstwo skarg od mieszkańców, którzy mówią, że nawet w okolicy dwóch kilometrów od obwodnicy autostrady ten dźwięk do nich dociera - wyjaśnia.





GDDKiA w odpowiedzi na pytanie naszej redakcji odpisała, że trwają analizy dotyczące montażu ekranów, a także pomiary hałasu. Ewentualna instalacja osłon będzie możliwa po uzyskaniu prawomocnej decyzji marszałka województwa.

Czytaj też: Wiosną rozpocznie się wymiana zepsutych wyświetlaczy w tramwajach Pesy

Wiosną rozpocznie się wymiana zepsutych wyświetlaczy w tramwajach Pesy

Więcej na RDC: https://www.rdc.pl/aktualnosci/warszawa/wiosna-rozpocznie-sie-wymiana-zepsutych-wyswietlaczy-w-jazzach-tramwajach-pesy_sOXo9wpLvUE6CstpYgDh