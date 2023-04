Światowy Dzień Zwierząt Bezdomnych. Byliśmy w Schronisku na Paluchu Dominika Naborowska 04.04.2023 16:48 To radość i dla czworonogów, i dla nas - mówią wolontariusze. W Światowym Dniu Zwierząt Bezdomnych odwiedziliśmy warszawskie Schronisko na Paluchu. Psy i koty czekają tam na swój nowy dom, a codzienność umilają im ochotnicy, którzy np. wyprowadzają je na spacery.

6 Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt (autor: RDC)

O sytuacji stołecznych psów i kotów w schronisku opowiedział nam Henryk Strzelczyk z Fundacji Przyjaciele Palucha.

- W tej chwili 664 psy i 76 kotów. Co miesiąc do schroniska trafia ponad 300 zwierząt. Tu ogromną rolę wykonują zarówno pracownicy schroniska w liczbie obecnie 77, ale także armia wolontariuszy. To obecnie prawie 830 osób - zaznaczył.





Jak powiedział nam Henryk Strzelczyk, skala bezdomności zwierząt w Warszawie maleje.

- Podobną liczbę zwierząt, która trafia do schroniska, oddajemy również do adopcji. Mniej więcej 35 procent psów, trafiających do schroniska, odbierają właściciele. Pozostała część, można powiedzieć w większości, jest wydawana do adopcji. Skala bezdomności w Warszawie maleje. Schronisko od 2005 roku czipuje już zwierzęta. Część zwierząt, które się zgubią, mają mikroczipy. Straż miejska sprawdza je na miejscu i bez udziału schroniska odwozi pod adres. Takich zwierząt w skali roku jest około tysiąca - powiedział.





Zwierzęta przebywające obecnie w schronisku czekają na opiekę wolontariuszy. Z jednym z nich rozmawiała nasza reporterka Dominika Naborowska.

Każda pomoc ma znaczenie - bieżące informacje można znaleźć na stronie www.napaluchu.waw.pl.

Źródło: RDC Autor: Dominika Naborowska/PL