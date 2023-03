Strefa płatnego parkowania i zakaz sprzedaży alkoholu. Dzisiaj sesja rady Warszawy Przemysław Paczkowski 09.03.2023 06:21 Dziś ważne decyzje dla Warszawy. O 10:00 zaczyna się sesja rady miasta. Radni na tapet wezmą sprawę poszerzenia strefy płatnego parkowania w części Saskiej Kępy i Kamionka, a także petycję w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy.

Sesja rady Warszawy (autor: Warszawski PiS/Twitter)

Dziś rozstrzygną się m.in. losy strefy płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Apelowali o to od dawna mieszkańcy. Wprowadzenie strefy wiązałoby się z wyznaczeniem nowych miejsc postojowych.

Jak podkreśla rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski, w niektórych przypadkach ich liczba może się zwiększyć.

- Mówimy o obszarze, na którym jest miejsce do postoju około 5,5 tys. kierowców. Radni będą głosować nad objęciem strefą okolic Kamionka i Saskiej Kępy na zachód od ulicy Saskiej. Data wejścia zmian, określona w projekcie uchwały, to początek października - mówi.





W zeszłym roku przychód ze strefy płatnego parkowania niestrzeżonego wyniósł około 150 milionów złotych.

Zakaz sprzedaży alkoholu nocą w Warszawie?

Stołeczni radni zajmą się też petycją ws. ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy. Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze i Porozumienie dla Pragi złożyli petycję w tej sprawie.



- Takie rozwiązania działają już w Raszynie czy Podkowie Leśnej - wylicza Robert Migas-Mazur z Porozumienia dla Pragi. - Wszędzie tam, gdzie wprowadzono te ograniczenia, zauważono znaczną poprawę bezpieczeństwa w okolicach sklepów monopolowych. Mniej wykroczeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego. Chcielibyśmy po wypadku, który był na Nowym Świecie, również podobne zapisy wprowadzić w Warszawie, żeby po prostu poprawić bezpieczeństwo warszawiaków i warszawianek - wskazuje.







Petycja została negatywnie zaopiniowana przez stołeczną Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, ale ostatnia decyzja należy właśnie do radnych.

500 zł za zostawienie bagażu w metrze?

Radni zajmą się też projektem uchwały, który przewiduje karę nawet 500 zł np. za zostawienie bagażu na stacji metra czy wchodzenie na dachy pojazdów. Ta powstała na wniosek Zarządu Transportu Miejskiego.

"Potrzeba wprowadzenia zmian w przepisach porządkowych wynika z doświadczeń służb Metra Warszawskiego, które zwracają uwagę na to, że Policja odstępuje od karania sprawców określonych zachowań (np. pozostawiania bagażu w metrze - red. ) powołując się na fakt, że nie są one wprost wymienione w przepisach" - napisano w uzasadnieniu uchwały.

Rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert powiedział, że chodzi nie tylko zmiany dotyczące bagażu. Do listy urządzeń, z których nie można korzystać w komunikacji miejskiej dodane zostały np. hulajnogi czy wózki rowerowe.

- Dodano też zapisy zabraniające wchodzenia na dachy pojazdów, ich części zewnętrzne, do kabin sterowniczych oraz na wiaty przystankowe. Proponujemy także dodanie zakazu pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów - powiedział. - Niestety, dość często mamy do czynienia z pozostawionymi bagażami, np. na stacjach metra, co na długi czas dezorganizuje funkcjonowanie podziemnej kolei i jest uciążliwe dla pasażerów. Każdy taki przedmiot musi być sprawdzony przez specjalistyczne służby, co wiąże się z zamknięciem stacji i zatrzymaniem ruchu oraz ewakuacją pasażerów. Po wprowadzeniu proponowanych zmian możliwe będzie sankcjonowanie określonych zachowań przez policję - wyjaśnił rzecznik ZTM.

Projekt wprowadza również zapis mówiący o tym, "że zabrania się zachowań, które mogą wywołać awaryjne lub nieplanowane zatrzymanie pojazdu albo wymuszających zmianę wyznaczonej trasy".

Czytaj też: Młodzież z Warszawy walczy w obronie klimatu