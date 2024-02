Wojewoda w RDC o Strefie Czystego Transportu: Wymogi nie są aż tak wysokie Adam Abramiuk 05.02.2024 21:42 Na tym etapie rozwoju Warszawy i Polski 17-letnie samochody z silnikiem Diesla nie są odpowiednimi pojazdami do jazdy po centrum miasta – tak nowy wojewoda mazowiecki skomentował w Radiu dla Ciebie wprowadzenie Strefy Czystego Transportu. Mariusz Frankowski podkreślił, że głównym celem strefy ma być poprawa warszawskiego powietrza.

Mariusz Frankowski (autor: RDC)

Wojewoda mazowiecki odniósł się w Radiu dla Ciebie do kwestii wprowadzenia Stefy Czystego Transportu w Warszawie. Zauważył, że 17-letnie pojazdy z silnikiem Diesla nie są odpowiednia do jazdy w centrum miasta.

Sam – jeszcze jako warszawski radny – głosował za przyjęciem uchwały, w której, jak podkreślił, i tak wprowadzono zmiany.

– Po pierwsze, została mocno ograniczona. Po drugie, w stosunku do mieszkańców Warszawy została przesunięta w czasie. Po trzecie, nawet jak spojrzymy na to za cztery lata, to wymogi w stosunku do samochodów, które będą mogły tam jeździć, nie są aż tak wysokie – wyliczył Frankowski.

Wojewoda dodał, że po to też został wprowadzony okres przejściowy.

– Żeby wszystkim, a zwłaszcza osobom o niższych dochodach, dać czas na wymianę tych samochodów w tym okresie – dodał.

Strefa Czystego Transportu zacznie obowiązywać z początkiem lipca.

Kto nie będzie mógł wjechać do Strefy Czystego Transportu?

Strefa Czystego Transportu zakłada objęcie zakazem wjazdu dla pojazdów diesla starszych niż 18 lat i pojazdów benzynowych starszych niż 27 lat. Osoby zamieszkałe wewnątrz tego obszaru i płacące podatki w Warszawie zwolnione będą ze spełniania wymagań strefy na pierwszych dwóch etapach jej wprowadzania.

Reguły SCT dotyczyć ich będą dopiero od stycznia 2028 r. – wówczas nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 13 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 22 lata. Pozostałe osoby oraz mieszkańców Warszawy, którzy kupili samochód już po przyjęciu uchwały, obowiązują niezmiennie zaprezentowane już wcześniej wymogi. Od lipca 2024 r. nie będą mogli poruszać się po strefie pojazdem z silnikiem Diesla starszym niż 18 lat i pojazdem benzynowym starszym niż 27 lat.

Wprowadzony zostanie również dodatkowy wyjątek dla seniorów (osób, które w 2023 roku ukończą 70 lat), o ile już przed przyjęciem uchwały o SCT byli właścicielami swoich pojazdów. Oznacza to, że osoby powyżej 70. roku życia, po spełnieniu określonych warunków, będą zwolnione bezterminowo z zasad obowiązujących w ramach SCT.

